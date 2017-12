González Veiga: "El reto es muy grande porque es difícil superar tanta efectividad"

El nuevo coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, Jorge González Veiga, se estrenó en el cargo presentado las catorce nuevas motocicletas de la dotación de Tráfico en la provincia. El nuevo jefe de la Comandancia, que sustituye a Miguel Estévez, es natural de Outeiro de Rei, Lugo. Llega procedente de la Consejería de Interior de la embajada de España de Chile y previamente desarrolló su carrera en las comandancias de A Coruña y Gijón, entre otras.

"Estoy encantado de hacerme cargo de una Comandancia en una provincia que siempre me ha gustado, a la que he venido muchas veces con mi familia de vacaciones y que ahora será nuestro lugar de trabajo, de ocio y de vida", manifestó el coronel.

"Me he encontrado con una Comandancia maravillosa; el reto es muy grande para mí, porque aunque llevo solo dos días aquí ya he podido comprobar que la estadística delincuencial que siempre nos preocupa ha ido reduciéndose paulatinamente, por lo que aunque es muy difícil superar esa línea de tanta efectividad, intentaremos por lo menos mantenerla y si es posible incrementarla", añadió.

González explicó sobre dicha estadística que "los datos son muy buenos, por lo que felicito a mi antecesor el coronel Estévez y por supuesto al teniente coronel que ha estado desde el mes de agosto y con muy pocos efectivos en la jefatura y que me deja una unidad, como solemos decir los militares, en perfecto estado de revista".

En el currículum de Jorge González Veiga figuran distintivos y méritos entre los que destacan la Cruz al Mérito Carabineros de Chile, la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco o la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.