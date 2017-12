Díaz: "Ya se admite que no hay situación de emergencia"

El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, salió "moderadamente satisfecho" de la reunión de ayer y cree que "las advertencias de recursos judiciales de los concellos afectados por las obras y las manifestaciones comienzan a hacer efecto". Augas de Galicia "aún no lo admite públicamente pero da toda la sensación de que la ocurrencia del trasvase se acabó, porque ya empezaron a hablar de la necesidad de un consenso entre todas las partes".

Andrés Díaz preguntó a Roderto Rodríguez si se sigue adelante con la declaración de emergencia, que significaría el comienzo inmediato de las obras. Según el alcalde, la respuesta fue que "es verdad que a días vista no hay una situación de emergencia", para añadir que "ya no estamos en la situación de hace un mes". Incluso informó de que "el embalse de Eiras está lleno y el abastecimiento a los municipios del Sur de la provincia está garantizado para seis meses, aunque no llueva".

Para Andrés Díaz esta postura supone "un sustancial cambio de actitud por parte de Augas de Galicia, pues hace unas semanas se decía que la decisión de hacer las obras por emergencia estaba tomada, y hoy vemos un cambio hacia la dirección correcta".

El alcalde de Ponte Caldelas, socialista igual que Abel Caballero, mentiene una tensa pugna dialéctica con el alcalde de Vigo por este asunto e insistió ayer en reclamar que se hagan "estudios de alternativas, un estudio medioambiental imparcial sobre el impacto en el río Verdugo y en los bancos marisqueros del fondo de la ría de Vigo y que se trabaje con todos los datos e informes precisos para solucionar el abastecimiento a la zona Sur de la provincia".

Indica que "no se puede andar con prisas y a golpe de ocurrencias", por lo que solicita que se explique si hay pérdidas en el sistema del Oitavén-Eiras y también por que el agua del embalse no es aprovechable cuando está al 38% de su capacidad.