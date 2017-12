O Areeiro aconseja instalar trampas contra las orugas de frutales

La Estación Fitopatolóxica do Areeiro aconseja instalar trampas para la oruga de Operophtera brumata, que desde hace dos meses atacan a frondosas y frutales de la provincia. Estos días, los técnicos capturaron los primeros machos con las trampas de feromonas en varios puntos de la provincia, pero no hembras, que no vuelan.