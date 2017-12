Fallece una mujer de 86 años en Poio en un incendio en su casa

La Policía Local y Protección Civil de Poio localizaron esta mañana en una vivienda de Lourido el cadáver de una mujer de edad avanzada que falleció a consecuencia de un incendio en su casa. Fue una hija de la víctima la que dio el aviso al encontrarse con el suceso en la casa a la que acudió porque su madre, que vivía sola, no atendía a sus llamadas.

Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer murió por inhalación de humo o por los gases del incendio, si bien aún se trabaja en la zona ya que el hallazgo se produjo poco antes de las nueve de la mañana. Al lugar el 061 envió una ambulancia medicalizada cuyo personal confirmó el fallecimiento en el punto de la mujer, de iniciales P.S.M., de 86 años de edad, mientras que recibió asistencia la hija de la fallecida, de iniciales P.A.S.

Al parecer, el incendio pudo ocurrir de madrugada en una habitación de un piso de la avenida Peirao Besada, donde se ha encontrado un colchón quemado, aunque el fuego no llegó a alcanzar a la mujer. Pasadas las 11.30 horas se procedió al levantamiento del cadáver.

Por su parte la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer si el fuego comenzó de forma accidental o hay otras causas detrás de este suceso. También se personó en el lugar un equipo de los Bomberos del Consorcio Provincial para investigar el posible origen del fuego y aportar datos a las pesquisas.

El alcalde de Poio, Luciano Sobral, indica que la mujer fue encontrada en otra estancia de la vivienda, fuera de la habitación donde ardió el colchón. Las llamas no afectaron a ninguna otra parte del inmueble, una casa de bajo y dos plantas.