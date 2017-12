Los bomberos de los parques comarcales inician protestas por su situación laboral

Los bomberos de los cuatro parques comarcales integrados en el consorcio provincial (Bueu, O Porriño, Vilagarcía de Arousa y Ribadumia) retomarán las movilizaciones para denunciar los "incumplimientos" de la empresa Matinsa, concesionaria del servicio. El presidente del comité de empresa, Ángel Moldes, denunció que las "deficiencias" en la prestación del servicio "impiden" que se respete el contrato firmado entre Matinsa y el consorcio provincial. Denuncian, entre otras irregularidades, que no cuentan con los equipos de protección básicos para desempeñar su actividad, que hay vehículos que llevan averiados meses, que los materiales defectuosos no se reponen, que no se cubren las bajas de personal y que las brigadas "están siempre al mínimo".

Esta situación provoca una "evidente" afectación a la calidad del servicio que prestan los bomberos de la provincia. Iniciarán movilizaciones, comenzando por acudir al pleno de la Diputación.