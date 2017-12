El PP rechaza los presupuestos de la Diputación porque "se alejan de la realidad de la provincia"

El grupo del PP en la Diputación de Pontevedra solicitó la retirada de los presupuestos del organismo provincial para 2018 al considerar que se trata de un documento elaborado "con prisas, improvisado y sin planificación, elaborado de espaldas a los ayuntamientos, a los sindicatos y a los grupos de la oposición y que solo contempla partidas genéricas sin ninguna iniciativa concreta".

Así lo afirmó el portavoz del PP en la Diputación, Ángel Moldes, que considera que las cuentas elaboradas por el bipartito "se alejan cada vez más de la realidad" de los ayuntamientos de la provincia. "En la elaboración del presupuesto la Diputación debería tener en cuenta a aquellos a los que dirige su acción de gobierno, pero parece que al bipartito no le interesa escuchar a nadie más que a ellos mismos, lo que motiva que muchas de las iniciativas que se ponen en marcha a lo largo del año fracasen", afirmó Moldes.

Como ejemplo, el portavoz de los populares explicó que en el 2017 hubo convocatorias de ayudas a ayuntamientos que resultaron un fracaso. Indicó que en el Plan Revitaliza, dotado de 1,2 millones de euros para la compra de composteros, solo participaron 5 de los 61 ayuntamientos de la provincia. En el plan de parques forestales, dotado con 1,2 millones de euros, solo 10 de los 61 ayuntamientos solicitaron ayudas, quedando sin repartir 800.000 euros, el 66% del importe de la convocatoria. En el Plan de Proyectos singulares, dotado con 18 millones de euros, solo recibieron ayuda 25 de los 52 ayuntamientos que podrían acogerse a esta convocatoria, quedando sin repartir 3 millones de euros.

"En 2017 comprobamos que los planes que fueron elaborados por el gobierno de la Diputación y que se suponía que tenían una demanda real, al final resultaron ser un fracaso, y no es porque lo diga el PP, lo dicen los datos y la poca demanda de los ayuntamientos de la provincia para acogerse a ellos, y no porque a los ayuntamientos le sobren el dinero precisamente", añadió el diputado.

Moldes explica además que el gasto de personal se incrementó 4,3 millones de euros con respeto al último presupuesto aprobado por el gobierno del PP y el gasto corriente subió 3 millones de euros, mientras que las inversiones reales pasaron de 18,4 millones de euros en el 2015 a 10 millones en el 2018. "Y lo que es más grave se cabe, presentan un presupuesto donde no se concreta cual va a ser el destino de 100 millones de euros, pues solo aparecen partidas genéricas".

La mayor prueba de la indefinición del presupuesto está, a criterio de los populares, en el porcentaje de ejecución presupuestaria un 40% de un presupuesto de 152 millones de euros.

De ahí, que en caso de que no se atienda la solicitud de enmienda a la totalidad, el grupo popular presenta 20 propuestas para su inclusión en el presupuesto de 2018, elaboradas después de una ronda de visitas que los diputados del PP realizaron por todas las comarcas.

La primera es que "tendría que ser obligatorio que la presidenta visitase todas las comarcas y todos los ayuntamientos de la provincia para hablar con los alcaldes, porque es sorprendente que a año y medio de acabar la legislatura aun no los conozca a todos".

Además, los diputados populares consideran que tampoco es normal que en todos los ayuntamientos de la provincia se esté haciendo un esfuerzo para reducir los gastos de personal y gasto corriente mientras las partidas previstas por la Diputación se incrementan. También solicitan la reducción de partidas de propaganda, publicidad y patrocinios que ascienden en todo el presupuesto 2018 a más de 4 millones de euros.

Moldes explicó además que deberían eliminar las partidas destinadas a la "privatización" del mantenimiento de carreteras provinciales, "porque este bipartito va a pasar a la historia entre otros motivos por hacer el mayor contrato de privatización que se hizo nunca en la Diputación de Pontevedra".

En este sentido indicó que "no estamos en contra de que se contraten empresas externas para el mantenimiento de carreteras, pero no nos parece normal que el parque de maquinaria esté funcionando en un 40%".

Entre las alegaciones de los populares también está el aumento de las inversiones en los ayuntamientos de 42 a 60 millones de euros, o la creación de una línea de ayudas específica para los ayuntamientos afectados por la ola de incendios, "porque hubo un anuncio pero las ayudas no aparecen por ningún lado en el documento de 2018 y hasta ahora los ayuntamientos no recibieron nada".

Incluyen además propuestas para la creación de una partida específica para empleo por un importe de 10 millones de euros destinado a parados de larga duración, la atención de sectores productivos de la provincia, entre el que se debe incluir el aumento del presupuesto de la Finca de Mouriscade, una partida para la elaboración de un plan de conservación y relevo de la superficie de campos de hierba sintética o el apoyo a colectivos vecinales y sociales.

Reclaman la inclusión de dotación económica para ampliar y mejorar los servicios que se prestan en la delegación de la Diputación en Vigo y solicitan además que se mantengan las partidas que permitan que la Ciudad Infantil Príncipe Felipe siga prestando todos los servicios como hasta ahora.

Los populares creen además que se debe aumentar el presupuesto del Museo Provincial de Pontevedra, que debe haber partidas concretas para la puesta en marcha de la promoción del turismo con medidas que eviten la estacionalización de visitantes mientras se deberían reducir las partidas destinadas el compostaje para las que la Diputación de Pontevedra prevé 4 millones de euros.

Con respecto a esta última medida, Moldes aclaró que "el PP no está en contra compostaje, pero se debe hacer un análisis objetivo y real de cómo está funcionando el compostaje en la provincia, hablan de firmar convenios pero a día de hoy aún no se saben los resultados concretos". Aclara que "el PP no está en contra del compostaje, estamos en contra de la estrategia que se siguió en la provincia, porque no están claros los resultados a pesar de todos los millones de euros que se están invirtiendo".