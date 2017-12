Presentación de "O arte e a sua historia" de Antía Cal y Antón Beiras García

| O Ateneo celebrou na sala Nemonon un relatorio arredor do facsímile "O arte e a sua historia", de Antía Cal y Antón Beiras García, publicado por Edicións Laiovento. A obra recupera cuartillas mecanografiadas que apareceron este ano, 62 anos despois de seren escritas para os fillos dos autores. O texto, presentado por Antía Cal, Antón Beias Cal e Carmen Durán, desborda un humanismo cristián irreconciliabre co pensamento do réxime franquista e un galeguismo heroico.