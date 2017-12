La demanda para enterrar un transformador en Monte Porreiro une a gobierno local y oposición

Los grupos municipales de Pontevedra urgen el soterramiento no solo de la línea de alta tensión que cruza el barrio de Monte Porreiro -una obra prevista para 2018 tras años de espera- sino también del transformador eléctrico ubicado en las inmediaciones de un parque infantil. Así se aprobó en el último pleno del año, celebrado ayer, con el respaldo de todos los grupos, que instan así a ocultar todas las instalaciones de este tipo en el barrio.

Aunque la petición presentada por Marea se aprobó por unanimidad, el debate sirvió de pretexto para el enfrentamiento dialéctico entre el alcalde, Miguel Lores, (BNG) y el portavoz municipal del PP, Jacobo Moreira. El conservador atribuyó la obra de soterramiento de la línea de alta tensión que cruza el barrio a la Xunta de Galicia, "que lo va a hacer el próximo año", y al mismo tiempo acusó al gobierno local de entorpecerlo. "Porque si fuera por ustedes seguiríamos esperando", espetó al grupo nacionalista.

"No pensaba intervenir, pero lo que no voy a soportar son mentiras. El Concello de Pontevedra hace años que hizo la obra civil para soterrar la línea de alta tensión. Quien no hizo los deberes fue la Xunta y Fenosa. Esa es la verdad, de modo que le pido un respeto y que se atenga a la verdad", pidió Lores al portavoz del PP. "El Concello de Pontevedra fue el único que cumplió su parte del convenio, de modo que diga usted lo que quiera pero no diga mentiras", añadió el alcalde visiblemente molesto.

Moreira pidió un último turno de palabra para replicar que la Xunta de Galicia "puso a disposición del Concello de Pontevedra un millón de euros; solo tenía que presentar un escrito para pedirlo y rematar la obra pero no lo hizo. Aprovechó para hacer otra obra en la Illa das Esculturas".

Tras este cruce de acusaciones, la propuesta de Marea se aprobó por unanimidad. La moción insta al gobierno local a iniciar conversaciones con la Consellería de Industria y con la empresa Gas Natural-Fenosa, para que alcancen un acuerdo y ejecuten las obras de soterramiento del transformador situado en la confluencia de las calles Alemania y Bélgica. El acuerdo insta además a la xunta de goberno local a "adoptar las iniciativas necesarias" para ejecutar el soterramiento de esta instalación, que se levanta en las inmediaciones de un parque.

En representación del grupo nacionalista, Demetrio Gómez argumentó que el gobierno local ha hecho ya "todos los esfuerzos" para soterrar esta instalación eléctrica, pero que apoya la moción de Marea porque "estamos siempre por la mejorar la calidad urbana y que los niños puedan jugar en la calle".