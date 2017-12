PortAmérica confirma sus primeros 14 grupos para la edición del próximo año

Faltan todavía siete meses, pero PortAmérica ya calienta motores. Esmerarte, la empresa organizadora del festival caldense, anunció ayer las primeras confirmaciones de cara a la edición de 2018, que se celebrará en A Carballeira entre el jueves 5 de julio y el sábado 7.

El festival dio a conocer ayer a los primeros 14 grupos que actuarán en los diferentes escenarios que se instalarán en Caldas de Reis. Y hay agrupaciones nacionales e internacionales. Izal, La Pegatina, La Habitación Roja, We Are Standard, Chico Trujillo, El Columpio Asesino, Jacobo Serra, La Vida Bohème, Los Auténticos Decadentes, Mexrrissey, Neuman, Shinova, Viva Suecia y We the Lion componen este primer avance del cartel del próximo año.

El grupo madrileño Izal será uno de los grandes atractivos del certamen que se celebrará en la comarca del Umia.Actualmente se encuentran apartados de los escenarios preparando su álbum indie-pop "Autoterapia", que presentarán en los escenarios de Caldas. De momento, esta es la única fecha que tienen cerrada en Galicia.

Otras agrupaciones nacionales que llamarán la atención del público son La Pegatina, La Habitación Roja, El Columpio Asesino o We Are Standard. Los primeros son una banda catalana de ska que está a punto de sacar su séptimo disco de estudio coincidiendo con el 15º aniversario de su formación. Por su parte, La Habitación Roja apuesta por el pop-indie. Nació en la Comunidad Valenciana en 1994, aunque no ha sido hasta los últimos años cuando han adquirido repercusión nacional. Mientras, El Columpio Asesino es una agrupación navarra con un estilo que va entre el punk y el rock, aunque con sonidos de electrónica. We Are Standard es una banda vizcaína que canta en inglés.

Además, Mexrrisey o We the Lion pondrán el acento latinoamericano a un festival que suele apostar por la música llegada del otro lado del charco.

Para el 2018 ya están a la venta las entradas en la página web del festival por 35 euros como "abono de lanzamiento". Conforme avancen las fechas, el importe tanto de este abono para los tres días como los pases diarios.

En su primera edición en Caldas y sexta a nivel global, el PortAmérica contó con 18.000 asistentes y dejó un impacto económico en la zona cercano a los tres millones de euros.