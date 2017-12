Combarro continúa expectante ante el resultado del concurso Luce tu pueblo. Pese a que fuentes municipales habían asegurado el pasado lunes a FARO que el Concello de Poio conocería el desenlace durante el día de ayer, Luciano Sobral aseguró que los organizadores no le habían adelantado el resultado del ganador.

De hecho, el alcalde de la localidad se puso en contacto con los responsables del evento durante la mañana de ayer para preguntar por el rumor que se había extendido en redes social que daba al pueblo cacereño de Guadalupe como vencedor de Luce tu pueblo. Y los responsables le negaron la mayor: "Ellos me aseguraron que no sabían de dónde había salido esa filtración y me dijeron que no era oficial que Guadalupe había ganado, ni mucho menos".

Estos rumores comenzaron cuando el pasado lunes, el alcalde de Guadalupe, Felipe Sánchez Barba, publicó en su Facebook un mensaje celebrando la victoria de Guadalupe. Instantes después, borró dicha publicación.

Sin embargo, sus palabras ya habían trascendido entre la población guadalupense e incluso diversos medios de comunicación extremeños se hicieron eco de la noticia y la dieron por oficial. Canal Extremadura dio en su Twitter a Guadalupe como ganador y el propio regidor de la localidad respondió asegurando que el resultado no se sabrá hasta el día 16, cuando Telecinco emita en directo el encendido de las luces navideñas en el pueblo ganador.

Además, en la página de Facebook de Guadalupe relacionada con el programa, circularon diferentes versiones de carteles con la simbología y el diseño gráfico de Ferrero Rocher que daban como ganador a Guadalupe. La veracidad de estas imágenes tampoco ha sido confirmada.

Por su parte, el alcalde de Poio apeló a la "prudencia" y destacó que todavía no conoce si la parroquia combarresa se ha quedado o no a las puertas de vencer en el concurso a través de los votos por parte de los usuarios online.

Sobral explicó que espera conocer el resultado entre hoy y mañana, porque el pueblo ganador debe acoger la instalación previa del alumbrado navideño. Además, el alcalde quiso salir al paso de los rumores sobre las supuestas luces que se estaba instalando en Combarro: "Yo estuve en la parroquia y no hay nadie relacionado con el concurso montando ni desmontando luces. Además, en el casco histórico, el Concello no instalará nada hasta conocer el desenlace de Luce tu pueblo. Tampoco hay ningún evento programado. Cuando tengamos una confirmación en firme del resultado, lo comunicaremos".