8.000 camelias para recordar a Casto Sampedro

Ochenta y seis actores sobre el escenario, que además será alfombrado con 8.000 camelias de papel de seda confeccionadas a mano una a una, recordarán el próximo sábado en el Teatro Principal a Casto Sampedro, una figura imprescindible de la cultura gallega y al que se dedica el espectáculo etnográfico diseñado por el grupo "Os de Algures". Se interpretarán 14 piezas pertenecientes al "Cancioneiro musical de Galicia" que compiló este apasionado defensor de la cultura autóctona se recrearán distintas plazas, la procesión del Corpus con sus santos gremiales y una romería.

Fundador de la Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra en 1894, Casto Sampedro (Redondela, 1848-Pontevedra, 1937) reunió "valiosísimos fondos arqueológicos, epigráficos, heráldicos; fue un gran erudito de su tiempo y uno de los mejores formados, ya que tenía conocimientos de las lenguas clásicas, dominio de la epigrafía y de la paleografía, además de ser un excelente musicólogo", recuerda "Os de Algures" sobre el protagonista de su nuevo espectáculo etnográfico.

Éste tendrá como banda sonora un total de 14 piezas que fueron compiladas por Casto Sampedro para el "Cancioneiro Musical de Galicia", una de las obras que sabemos con seguridad de las que fue autor, ya que por su gran modestia no le gustaba firmar sus trabajos ni aceptar reconocimientos. Entre los pocos que si asumió "ser numerario fundador de la Real Academia Galega, corresponsal de la de Historia y Bellas Artes presidente de la Comisión de Monumentos o primer director el Museo de Pontevedra", entre otros cargos que destaca "Os de Algures".

Tres de sus integrantes, José Luis Rodríguez, Miguel Ángel García y Tono Vázquez, acompañaron ayer a la concejala de Cultura, Carme Fouces, en la presentación del espectáculo, titulado "Casto Sampedro na memoria da Boa Vila".

Tendrá lugar en el Teatro Principal el próximo sábado, día 16, a partir de las 20.30 horas y "Os de Algures" espera que, al igual que en los anteriores espectáculos etnográficos que presentó basados en el patrimonio cultural gallego, sea todo un éxito de público.

Subirán a escena en esta propuesta de gran formato un total de 86 actores, una excepción ya que, como recordó José Luis Rodríguez, "es muy raro que un grupo teatral mueva tal cantidad de gente".

El espectáculo se repartirá en cuatro escenas que reproducirán las plazas de A Leña y Verdura con vendedores y la procesión del Chucurruchú. "Como para nosotros la escenografía es importante todo el suelo del escenario y el proscenio se cubrirá con 8.000 camelias", avanzó el integrante del grupo. Cada una de ellas incluye 14 pétalos y han sido realizadas y pegadas a mano para esta "superproducción", como la calificaron sus promotores, inspirada en la tradición cultural gallega.

Finalmente, la cuarta escena será una romería tradicional en el día del Corpus, con santos gremiales y gaiteiros, "la típica procesión con curas, palio y custodias", añaden las mismas fuentes.

A mayores de "Os de Algures", en el espectáculo que homenajea al erudito y destaca su importancia en la conservación de las artes gallegas colaboran los actores del Aula Municipal de Teatro, la pandereteiras de "Seixebra" y las pandereteiras y bailarines de "Celme".

Por su parte, la asociación Sete Espadelas aportará otro de los elementos más destacados del espectáculo, 75 trajes., 60 de los cuales son fieles reproducciones de trajes antiguos conservados en los museos gallegos o de vestuarios que conservamos gracias a grabados y pinturas de artistas costumbristas.

Para realizarlos se trajeron telas, paños o botones originales de localidades como Burgos, Béjar, Checoslovaquia etc, "del mismo modo que venían de allá en el siglo XIX", indican los responsables de la obra. Inciden en que "el colorido de las telas, de los paños, los brillos? Aportarán un color excepcional a la ya de por sí grandiosa escenografía", basada en fotografías antiguas de la ciudad.

Al invitar al público a disfrutar de esta obra de gran formato, "Os de Algures" índice en que su objetivo ha sido ser fiel a la representación del folclore tradicional gallego "no solo en repertorio, sino también en todo el apartado escenográfico, tratando de conseguir un espectáculo unitario, acorde en todos sus elementos a la tradición gallega". Para ello se conjuga paisaje, indumentaria, y por supuesto la música, que busca reproducir con fidelidad las piezas recogidas por Casto Sampedro tanto en las coplas como la instrumentación, arreglos corales etc, si bien algunos casos con arreglos para una formación más moderna (con dos gaitas, acordeón, clarinete, saxo etc) como los grupos que proliferaron en Galicia a partir de los años 20 del pasado siglo.