Fallece una mujer en Cuntis intoxicada por la mala combustión de un brasero

Una septuagenaria falleció esta pasada noche en una vivienda de Cuntis a consecuencia, según todos los indicios por el monóxido de carbono acumulado por un brasero, según infoma el 112, que añade que así lo constataron los servicios de emergencia desplazados al domicilio de la persona fallecida, una vez hechas las correspondientes mediciones al encontrarse con un brasero en el mismo lugar donde se encontraba la víctima.

La víctima ha sido identificada como Isolina Fuentes Campañó, de 74 años de edad. Protección Civil de Cuntis indicó que la mujer residía habitualmente en Vigo, pero era natural de Castrolandín, a donde acudía periódicamente. A las 00.00 horas de esta noche, el 112 recibía la alerta y movilizaba a un médico y una ambulancia con el aviso de evacuar a una persona inconsciente a causa de una intoxicación por gas.

Tras llegar al domicilio indicado, los profesionales sanitarios trataron de reanimar a la víctima pero finalmente tuvieron que confirmar su fallecimiento.

Efectivos de Emergencias de A Estrada explicaron al 112 que permanecieron en el punto hasta que quedó todo el inmueble bien ventilado y hasta que las mediciones se regularizaron por completo. Este servicio indica que el lugar donde se encontraba la persona y el brasero presentaba un alto riesgo de intoxicación por gas.

De hecho, desde Protección Civil de Cuntis se indicó que las mediciones de monóxido de carbono eran muy elevadas dentro de la cocina donde estaba la fallecida e incluso eran altas en la calle, a las puertas de la vivienda.

Protección Civil explicó que fueron unos familiares que residen en Cantrolandín los que acudieron a la casa alertados por las hijas de la víctima, que no atendía a sus llamadas telefónicas.

A media tarde, la mujer sí había hablado por teléfono con sus hijas, pero desde las once de la noche ya no fue posible contactar con ella. En un primer momento estos familiares se acercaron a la vivienda y vieron que había luz dentro de la casa, pero la mujer seguía sin responder.

Por ello,optaron por entrar con unas llaves de repuesto que poseen y se encontraron a Isolina Fuentes en la cocina, con la televisión encendida y junto al brasero. Las fuentes consultadas indican que estaba "prácticamente sin vida" y no fue posible su reanimación.

Además de Protección Civil de Cuntis, el 061 y los servicios de emergencias de A Estrada acudieron al lugar efectivos de los Bombeiros do Salnés.