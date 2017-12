Detenido el autor de hasta seis estafas en la comarca haciéndose pasar por empresario

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría Local de Marín, han detenido como autor de varias estafas a un individuo de 60 años de edad, vecino de Ourense y con múltiples antecedentes policiales, algunos por hechos similares. Los hechos se remontan al día 8 de noviembre cuando se presentaba una denuncia en la comisaría de Marín en la que un hombre declaraba haber sido víctima de una estafa. Al parecer cuando se encontraba en una parada de autobús de Pontevedra un coche se detuvo a su lado y el conductor le invitó amablemente a subir y le ofreció acercarlo a la localidad de Marín.

Durante el trayecto el conductor fue engatusando a la víctima asegurándole que es propietario de unas gasolineras y que necesita cambio de dinero urgentemente. Al llegar a Marín le invita a café y siguen charlando reiterándole nuevamente que tiene problemas de cambio de dinero para llevar a sus gasolineras. Tras ganarse la confianza del denunciante éste le hace entrega de 500 euros en billetes de diferente valor que llevaba en ese momento encima y continúan recorrido hasta llegar a la localidad de Seixo donde le insiste para que retire 500 euros de una sucursal bancaria sita en la carretera principal. Tras retirar dicha cantidad fraccionada el conductor le dice que cuando lleguen a la oficina que tienen en Marín le devolverá los 1.000 euros que le acaba de prestar. Una vez en Marín le pide que se apee al lado de la iglesia y que espere allí que él va a buscar el dinero y que volverá enseguida. Transcurridos 10 minutos el denunciante empieza a sospechar que ha sido víctima de un timo por lo que se dirigió a dependencias policiales para presentar la correspondiente denuncia.

El día 14 de noviembre se presentó en la comisaría de Marín otra denuncia en los mismos términos, la víctima nuevamente se encontraba esperando el autobús y un individuo en un coche se ofreció a llevarlo y le solicita cambio de dinero en este caso para abonarle a unos obreros que supuestamente le estarían haciendo unas obras en casa. Esta segunda víctima retiró de la sucursal bancaria en un primer momento 400 euros y ante la insistencia del conductor del vehículo otros 750 euros y por último 3.000 euros en otra sucursal diferente, un total de 4.150 euros. En este caso le dice a la víctima que vaya a pedir el justificante de la retirada del dinero momento que aprovecha para irse del lugar y dejarlo allí. Desde la Comisaría Provincial indican que utilizando el mismo "modus operandi" con pocas variaciones hay hasta seis denuncias por estafa en la comarca de Pontevedra. Indican que la clave está en la facilidad de palabra del individuo y la capacidad para ganarse la confianza de las víctimas con artimañas y gran habilidad. El perfil de las víctimas, personas de edad avanzada a las que aborda en paradas de autobús con la excusa de llevarlas amablemente a su domicilio. Se gana la confianza de las víctimas haciéndoles creer que tiene gran poder adquisitivo y afirmar ser propietario de locales de hostelería, gasolineras, empresas..., y que necesita cambio en efectivo ya que las entidades bancarias no se lo facilitan si no lo solicita con antelación. El día 1 de diciembre presentaba denuncia en Comisaría la última víctima, hasta ahora, una mujer que se encontraba esperando el autobús en la localidad de Combarro y que también fue invitada a subir la vehículo por este individuo, que en este caso se presentó como empresario hostelero. Tras ganarse su confianza y quejarse de que las entidades bancarias no le facilitaban cambio le pide a la mujer que retire la cantidad de seis mil euros en billetes de 50, a lo que accede en dos sucursales diferentes en una retiró 3.000 euros y en la otra los 3.000 restantes en billetes de 20 euros. El individuo le pidió a la víctima que esperarse al lado de otro coche que afirmaba ser suyo también mientras aparcaba el que conducía en ese momento. Cuando la mujer se acercó al citado vehículo el individuo huyó del lugar percatándose la denunciante que acababa de ser víctima de una estafa. Esta mujer se puso inmediatamente en contacto con la Policía Nacional solicitando una patrulla policial que la trasladó a dependencias policiales para presentar denuncia por lo ocurrido. Los agentes policiales iniciaron un dispositivo de vigilancia sobre las paradas de autobús frecuentadas por este individuo y tras numerosas pesquisas lograron localizar el vehículo en una de las localidades próximas a Marín el día 1 de diciembre. Una vez interceptado el vehículo los agentes identificaron y detuvieron a este individuo imputándole hasta ahora la comisión de seis estafas. La Policía Nacional destaca que en el momento de la detención, y tras llevar a cabo un cacheo de seguridad, los agentes el intervinieron un total de 5.100 euros en billetes de 20, 50 y 10 y un justificante de ingreso en su cuenta de 1.000 euros lo que hace un total de los 6.000 euros que acababa de estafar a la última denunciante de Poio.