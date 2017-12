O talento do país saca músculo no Culturgal

Editoriais, librarías, xogos educativos, proxectos sociais e de conservación da natureza, festivais, artistas como Ses, talleres, productoras musicais, organizadores de eventos, institucións, deseñadores, fotógrafos e arquivos de imaxes, arte contemporánea... A décima edición do Culturgal, o Culturdez, bate récords históricos con 128 expositores e de novo é o espazo no que o talento e a creatividade do país saca músculo. Dende onte e ata a noite de mañá sucederanse no recinto feiral da Xunqueira máis de 130 actividades para públicos familiares, especializados e profesionais, con Portugal como país convidado.

Unhas 15.000 persoas, segundo as previsións da organización, pasarán nesta fin de semana polo Culturgal, a gran feira da cultura galega que de novo "contribúe a crear país e cidadanía", exercendo de escaparate "dos nosos valores máis preciados, a identidade e a lingua", lembrou o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.

O responsable autonómico foi un dos representantes da cultura galega que onte se deron cita no recinto feiral de Pontevedra, convertida un ano máis en epicentro da cultura galega, para percorrer os estands nos que 128 expositores presentan un amplísimo abano de produtos e servizos culturais.

Grandes editoriais e libros autoeditados, artesanía, deseño, proxectos de posta en valor da natureza e o patrimonio ou as novas tecnoloxías teñen cabida nesta décima edición na que de novo se busca xenerar sinerxias entre os creadores, empresas, administracións e públicos diversos.

Por primera vez a feira conta cunha cultura convidada. Trátase de Portugal, nun intento de mimar as relacións coa lusofonía, un espazo lingüístico e cultural común que non sempre foi valorado. O país veciño e Galicia permanceron "virados de costas e temos que mirarnos de fronte", suliñou Manuel Bragado, presidente de Culturgal.

Éste foi o encargado de dar a benvida ás numerosas autoridades, creadores e representantes da industria cultural que acudiron á apertura da feira. Entre elas, o vicecónsul da República Portuguesa na Galiza, Manuel Correia da Silva, que incidiu en que "para que a lusofonía sexa un proxecto de futuro" e non so do pasado temos que "intensificar os intercambios", xa sean de proxetos musicais, teatrais, literarios etc, "so así seremos verdaderiamente unha comunidade lusófona", engadiu.

O deputado provincial de Cultura, Xosé Leal, e a concelleira pontevedresa Carmen Fouces tamén felicitaron á organización pola nova entrega de Culturgal, que neste 2017 estrea un espacio artístico. Éste engade uns 1.000 metros cuadrados á feira, que debuta asemade este ano coa súa nova imaxe corporativa, deseñada por Pepe Barro.

Ata a noite de mañá sucederase un programa en moitos momentos inabarcábel: visitas teatralizadas, presentacións, mesas de traballo, xornadas formativas, relatorios, conversas con artistas e escritores ou música, por exemplo a presentación do disco "Respirar" que fará hoxe Andrea Pousa a parires das 21 horas... En total, máis de 130 actividades nas que o talento galego, o noso mellor embaixador, saca músculo: unha feira para gabarnos de país, cidadanía e lingua.