Reconoce que retiró casi cien mil euros de la cuenta de un fallecido

Un pontevedrés, E. P. A., aceptó ayer una pena de ocho meses de prisión como autor de un delito de apropiación indebida por retirar algo más de 98.000 euros de dos cuentas bancarias de una persona fallecida.

El acusado figuraba como persona autorizada para manejar las cuentas a nombre del titular, S. F. S., quien falleció en enero de 2016. Entonces, según reconoció el acusado, retiró 62.000 y 36.850 euros de dos cuentas bancarias en las sucursales de la calle Michelena y Gutiérrez Mellado en la ciudad del Lérez, aprovechándose de esta autorización que quedaba revocada con el fallecimiento del titular.

El acusado, antes de que se celebrase el juicio, ya había restituido estas cantidades al albacea testamentario del fallecido, y que había establecido al propio E. P. como legatario en el testamento de S.F.S. con una pensión mensual de mil euros hasta su fallecimiento, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía. Por lo tanto, se le aplicó la circunstancia atenuante de reparación del daño.

En el juicio celebrado esta mañana el acusado reconoció los hechos y la acusación particular modificó sus penas y se adhirió a la petición de condena de 8 meses de cárcel que ya solicitaba el fiscal.

No obstante, el acusado no deberá entrar en prisión para cumplir la condena dado que las acusaciones también informaron favorablemente a la suspensión de la pena privativa de libertad, con la condición de que el acusado no vuelva a delinquir en un plazo de dos años.