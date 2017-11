El gobierno provincial aprueba un presupuesto de 157 millones con el voto en contra del PP

Los catorce votos a favor de los diputados que sostienen el gobierno bipartito del PSdeG-PSOE y BNG en la Diputación de Pontevedra permitieron ayer aprobar los presupuestos del ente para 2018. Un documento que asciende a un total de 156,9 millones y que, tal y como destacó el portavoz del ejecutivo que preside Carmela Silva, Carlos López Font, supone un incremento de un 2,95% con respecto a las cuentas del actual ejercicio.

El gobierno provincial se encontró en frente con la oposición a este documento por parte del Partido Popular, cuyos 12 diputados votaron en contra del presupuesto, entre fuertes críticas al texto orzamentario por parte de su portavoz, Elena Muñoz.

En cuanto al diputado de la coalición SON-Marea, Xosé Lois Jácome, se abstuvo después de que el gobierno local se comprometiese a asumir las demandas de colectivos animalistas para incrementar las ayudas a estas asociaciones, así como a las campañas técnicas de sensibilización contra el maltrato animal. Eso sí, la abstención de Jácome llegó después de reclamar más recursos para promoción social y en el Plan Concellos 2018 pero reconociendo también ser consciente "del esfuerzo de este gobierno por normalizar esta institución" tras años de anterior gobierno del PP.

El diputado de Economía, Hacienda, Régimen Interior, Carlos López Font, fue el encargado de presentar y defender las "grandes líneas" de este presupuesto del bipartito provincial que permitirán a la provincia continuar avanzando en la senda del "desarrollo sostenible". Según López Font, el documento se traduce además en un "apoyo decidido a los principales sectores productivos de la provincia" y considera que son el reflejo de "una administración bien gestionada" que tiene "más recursos y gestiona una infinidad de proyectos más que el gobierno anterior" y todo ello manteniendo "unas cuentas equilibradas".

Una afirmación que López Font respaldo con números: El gasto total por habitante con este presupuesto pasa de 160,8 euros por habitante a 166 euros; o el crecimiento del gasto en inversiones por habitante de los 45 euros del actual ejercicio a los 48 euros por habitante del documento aprobado ayer.

Todo ello continuando en la senda de la reducción de la deuda: "Tengo que recordarles que cuando llegamos a la Diputación tenía una deuda de 39 millones de euros", afirmando que a finales de 2018 esta cifra habrá disminuido en un 70%.

Sin embargo, para la popular Elena Muñoz el presupuesto aprobado ayer por el gobierno provincial es un documento "difícil de defender". Unas cuentas "que ni la propia presidenta se las cree, por lo que ahora entendemos que no fuera a explicarlas al Parlamento gallego". "No fue para no quedar en evidencia ante toda Galicia", dijo la portavoz del PP.

"Carentes de ilusión"

Muñoz considera que los presupuestos de 2018 sirven exclusivamente para "que a este gobierno se le esté cayendo la careta" con unas cuentas "decepcionantes" y, sobre todo, carentes de "ilusión" para la provincia de Pontevedra. También criticó que el gobierno provincial haya aprobado un texto "genérico" que permite al gobierno local mantenerse en la "improvisación constante" y, de hecho, destacó las constantes modificación de las cuentas aprobadas por el gobierno provincial en el último año, de 27 millones de euros en total, porque comprueban a mitad de ejercicio "que les coge el toro". "Son ustedes un gobierno incapaz, sin un proyecto sólido, con los pies de barro", y afirmó que tanto socialistas como nacionalistas están demostrando "que se puede hacer menos a pesar de tener más recursos y dinero que nunca".

La portavoz del PP insistió en que se trata de un presupuesto "hecho de espaldas a la provincia, a los vecinos y a los concellos" y que "insiste en proyectos que fueron un absoluto fracaso". Citó por ejemplo el plan Revitaliza al que tan solo se sumaron 5 de 61 ayuntamientos de la provincia o el plan de parques forestales. En cuanto a la reducción de la deuda, la popular acusó al gobierno provincial de atribuirse un mérito que no es suyo, dado que atribuye la reducción de la deuda al estricto cumplimiento de la normativa aprobada por el Gobierno central del PP para la contención del gasto.

Por último, aseguró que los presupuestos están hechos "de espaldas" al propio gobierno, dado que Elena Muñoz se preguntó en dónde están las partidas para proyectos anunciados "a bombo y platillo" por el ejecutivo provincial, como los 90 millones de ayudas para los incendios, o la inversión en el servicio de emergencias, entre otros. Insistió en que las cuentas no recogen "medidas reales de apoyo" a los sectores productivos clave de la provincia como el mar, el turismo o el vitivinícola. La popular también criticó el aumento del gasto corriente.

Más de 90 proyectos

López Font afeó al PP que realice "críticas sin contenido político" y "con vaguedades" y lamentó que sigan "dando la matraca" a pesar de que saben que son unos "presupuestos extraordinarios", con un modelo claro que ha pasado a ser "referente" en aspectos como la movilidad o la igualdad "y con más de 90 proyectos definidos" en el documento.

También recordó que en los últimos dos años y sumados a las previsiones de 2018, la Diputación ha dedicado importantes partidas a la creación de empleo, sumando en total 3.420 nuevos puestos de trabajo y, además, "en mejores condiciones" que el anterior gobierno del PP.