Plantean una gran plaza bajo el puente en torno a la carretera hacia Marín

Para el presidente de la Asociación "Mollabao sí", la intención del Concello de acometer esta reforma integral del barrio es una buena oportunidad para subsanar muchos de los defectos que presenta actualmente el barrio. Concretamente, además de las instalaciones deportivas bajo el puente de la autopista (hace poco planteó que fueran dos pistas de pádel pero podría ser cualquier otro tipo de equipamiento), la asociación propone la creación de un gran espacio para disfrute público en forma de plaza bajo el puente y sus inmediaciones en torno a la carretera vieja hacia Marín que quedaría de un único sentido y en la que se adoptarían medidas de calmado de tráfico (en lo que sí coinciden todos los vecinos consultados es en la peligrosidad y las grandes velocidades que se alcanzan en este vial, que hacen muy difícil cruzar la calle, incluso por el paso de peatones).

La idea es recuperar así toda esta zona bajo el puente que actualmente se encuentra abandonada y sin utilizar entre pilares justo en el entorno de la carretera.

Los vecinos reclaman también el traslado del parque de tráfico de Mollavao, que consideran "infrautilizado" y el adecentamiento de todos los pilares del viaducto.

El puente de la ría es omnipresente en Mollabao. El viaducto de la AP-9 preside en todo momento cualquier panorámica visual del barrio y también impone su acústica. El ruido del intenso tráfico sobre la AP-9 se sitúa como telón de fondo de cualquier conversación. Por eso, para entablar diálogo con dos vecinas que están sentadas en el parque ubicado casi debajo de la propia autopista es necesario elevar el tono de voz. "A verdade é que despois de 25 anos aquí xa estamos casi acostumbrados", responde una de ellas al preguntársele por el ruido. "Eso sí, o estruendo que fan ahí o principio da ponte cando pasan os camións, iso é horroroso"; dice señalando hacia el lugar en el que se encuentra una de las juntas del puente y del que procede un reiterado "bum-bum" cada vez que pasa un vehículo.

La problemática con la contaminación acústica que genera la autopista a su paso por el barrio de Mollabao viene de lejos. Ahora vuelve a estar de actualidad a raíz de una pregunta formulada por el diputado socialista pontevedrés en el Congreso, Guillermo Meijón, quien pide al Gobierno que aclare si está dispuesto a atender las reclamaciones de los vecinos e implantar "soluciones técnicas (disminución de velocidad, pantallas acústicas, nuevas juntas de dilatación) que permitan reducir el ruido provocado por el paso continuo de vehículos a gran velocidad" por la AP-9. Fomento indicó a principios de año que estaban estudiando posibles soluciones pero desde entonces, los residentes en la zona no tienen noticias de ningún tipo.

En el bar Azul, ubicado también en un bajo al pie de la autopista, los vecinos se preguntan la razón por la cual allí nunca se instalaron las barreras acústicas que se pueden ver en cualquier otro núcleo urbano por el que cruce una autopista. Explican que el ruido no solo afecta a las viviendas más arrimadas a la AP-9 ya que, con las ventanas abiertas, resulta molesto en cualquiera delos edificios de la zona. Con todo, el comentario general de los vecinos es de resignación dado que la mayoría "hemos acostumbrado el oído al ruido del tráfico" e insisten en que lo realmente molesto es el "traqueteo constante" de los coches y camiones al paso por las juntas de dilatación: "Cuando pasa algún trailer hay a algún vecino al que se le mueve hasta la tele", explica la gente en el bar. En ese mismo grupo de edificios pegados a la Casa del Mar, los coches circulan a 120 kilómetros por hora a escasos metros de las viviendas. Concretamente, una pareja que reside en un cuarto piso explica que si hay un accidente y se genera una retención, reciben animados saludos de los ocupantes de los coches a través de la ventana de su balcón, hasta el punto en el que a veces bajan la persiana para poder tener más intimidad. Sin embargo, sorprendentemente,son los que menos se quejan del ruido. Insisten en que es lo que menos les molesta. De hecho, rechazan la instalación de las pantallas acústicas: "Si ya tengo poco con tener el puente delante de mi balcón, peor aún esas pantallas, sobre todo pensando en que acabarían igual de sucias y abandonadas que está todo el viaducto ahora mismo", explica. Lamentan que con cada temporal se rompan las bajantes de agua y entonces los desagües acaban vertiendo las aguas sucias procedentes de la autopista por todo el barrio de forma indiscriminada. En casa ya tienen a mano el teléfono para dar parte de las incidencias a Audasa, pero la respuesta no siempre es tan efectiva como quisieran "Para mí la principal problemática no es el puente y el tráfico, sino todo lo que hay debajo que está totalmente descuidado y abandonado", señala.

Juan Saenz-Díez es el presidente de la asociación de vecinos "Mollabao sí" y, como él mismo explica, lo del puente de la AP-9 es solo una problemática más de un barrio "en el que está todo por hacer". Su propuesta pasa por aprovechar el plan de reforma integral del barrio para actuar también en los espacios debajo del puente de la AP-9. Reclaman el adecentamiento de los pilares del viaducto, actualmente invadidos de pintadas y carteles, además de convertir estas zonas en instalaciones deportivas que no solo puedan ser aprovechadas por los vecinos de Mollavao, sino de toda Pontevedra. "Estamos a 900 metros de La Peregrina y parecemos un barrio deprimido en lugar de la zona de expansión y esparcimiento para Pontevedra que deberíamos ser", explica.