Ciudadanos dice que no se sentará a negociar los presupuestos con el BNG

La concejala de Ciudadanos, María Rey, anunció que no se sentará con el gobierno de Pontevedra a negociar el proyecto de presupuestos municipales para el 2018, "básicamente porque no hay nada que negociar; dado que estamos en las antípodas del Bloque y porque un presupuesto es una declaración de intenciones y en este caso no se ve más intención que la de reírse de los vecinos del rural diciéndoles que les ha tocado el gordo".

Rey cree que los presupuestos son un "corta y pega de los de todos los años y en los que se ve que los únicos que tienen las ideas claras son En Marea, que se suman a la idea de toda la oposición para apoyar un plan de empleo y reiteran la necesidad de dotación de una renta básica social, aprobada en los presupuestos del año pasado y que a día de hoy sigue sin entrar en vigor". Echa en falta más inversiones en mejoras tecnológicas, promoción económica, un centro de día o en transporte.