El BNG pide ejecutar las obras el año que viene

El parlamentario del BNG, Luis Bará reclamó también en el Parlamento gallego elaborar en el plazo de tres meses , un "proyecto de conservación, mantenimiento, limpieza, alumbrado, y ordenación del entorno de l puente medieval de Puentesampaio y ejecutar estas obras a lo largo del año 2018".

El diputado nacionalista lamentó que el PP anunciase el voto en contra a la propuesta del BNG y recriminó al diputado popular de Pontevedra, Jacobo Moreira que no hubiese presentado ninguna iniciativa para la conservación y mantenimiento de este bien cultural. "Soy concejal de Patrimonio histórico en Pontevedra y por eso me preocupo por el puente de Sampaio pero usted no hizo ninguna iniciativa a este respecto y tengo muchas dudas de que sea usted el portavoz municipal porque más bien parece que un portavoz a distancia o teledirixido desde Santiago", dijo Bará.

Ya en el debate de la iniciativa, Bará insistió en la necesidad de iniciar los trabajos de conservación y limpieza además de solventar las deficiencias de un alumbrado "anticuado e insuficiente". En la actualidad, afirmó, también proliferan "postes, paneles, placas y mobiliario urbano que distorsiona la armonía del monumento" y resulta necesaria una mejora en la señalización para prevenir los accidentes.

Por otra parte, indicó, el puente forma parte del trazado de la carretera PO-264 que atraviesa los núcleos urbanos de Pontesampaio y Arcade, siendo su conservación competencia de la Xunta de Galicia. El diputado propuso acordar un texto entre Xunta y Concellos de Pontevedra y Soutomaior, para elaborar un proyecto de mejora del entorno que sea ejecutado durante el año 2018.