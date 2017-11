Marea denuncia la lentitud de las obras de la travesía Jaime Janer y Concepción Arenal

Marea Marín denuncia la "incompetencia e a nula capacidade de xestión" que está mostrando el goberno municipal del Partido Popular con respecto a las obras que se están realizando en la travesía Jaime Janer y en la calle Concepción Arenal.

Señala esta fuerza política qe "son moitos os meses que a veciñanza de Marín leva soportando ruídos, suciedade e desvíos no tráfico sen que as obras citadas anteriormente avancen, supoñendo esto un constante perxuizo para o conxunto da veciñanza e en especial para a veciñanza das rúas Ezequiel Massoni e Jaime Janer".

Por ello, desde Marea Marín exigen a la alcaldesa María Ramallo que "xestione unha situación conflictiva no referente a unhas obras que non avanzan e que toda a veciñanza de Marín costea cos seus impostos, mentres o goberno do PP en connivencia coas empresas xestiona as obras desde a inmobilidade absoluta".