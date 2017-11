El Concello adopta ya medidas contra la sequía al bajar el caudal del Lérez otro 30% desde su alerta

Ni decretar la alerta por sequía, ni limitar ciertas captaciones industriales, ni las llamadas a un consumo responsable por parte de la población. Mientras no llueva de forma constante, nada parece funcionar ante la caída constante de caudal en el río Lérez, de modo que desde hoy se aplican medidas específicas para el ahorro de agua en el municipio. De momento se trata de normas de baja repercusión en la población, pero sí es un primer paso ante un problema que no deja de crecer.

El pasado 3 de noviembre, después de semanas de espera, Augas de Galicia decretó el nivel de alerta por sequía en la cuenca del río Lérez. Aquel día, su caudal era de casi 5,2 metros cúbicos por segundo, después de varias jornadas de precipitaciones. A día de hoy apenas se llega a 3,5 metros cúbicos, de modo que desde aquella alerta por sequía, la presa de Monte Porreiro registra una caída de otro 30% en sus mediciones. Lo habitual a estas alturas del año en el Lérez es que reciba unos 54 metros cúbicos por segundo. Ahora apenas suma el 6% de esa cantidad.

Por ello, el gobierno local celebra hoy una reunión extraordinaria para adoptar las primeras medidas de ahorro. Limitación de riegos y baldeos, campañas de concienciación e incluso el cierre de algunas fuentes -aunque la mayoría de las ornamentales son de circuito cerrado- son las primeras propuestas sobre la mesa, si bien el Concello no concretará hasta hoy las normas exactas.

Aún así, todo apunta a que se seguirán las recomendaciones lanzadas el pasado lunes por el director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez Martínez, a los municipios de la cuenca del Lérez y de la ría de Pontevedra en la que se analizó conjuntamente la situación. En aquel encuentro se trasladó a municipios como Pontevedra, Marín, Sanxenxo, Poio, Campo Lameiro, Barro o Cerdedo-Cotobade la necesidad de fijar objetivos y metas concretas para reducir el consumo.

Rodríguez Martínez, al igual que el gobierno local, indicó que en la actualidad el abastecimiento a la población está garantizado, pero que este no es ilimitado y para paliar los posibles efectos de esta situación debe producirse un incremento de las aportaciones hídricas -más lluvia- situación que no depende de las administraciones; o bien reducir el consumo, empezando por aquellos que no son prioritarios, entre ellos el consumo de Ence, cuya resolución para limitar su captación un 50% aún no se ha hecho pública, lo que induce a pensar que aún no está en vigor y por tanto, no tiene aún repercusión en el estado del Lérez.

El director de Augas de Galicia sostiene que los concellos tienen un papel fundamental en la gestión de los recursos disponibles, ya que son los gestores de la red de abastecimiento, por lo que la Xunta "brindó la total colaboración para analizar con la administración local que usos no son prioritarios y orientarlos en la adopción de medidas".

Propuestas de la Xunta

En la reunión del lunes la Consellería de Medio Ambiente ya dio pautas de actuación, y son de dos tipos: homogéneas, como el baldeo de calles, evitar el riego de jardines, o reducir la presión de la red de abastecimiento, que pueden ser adoptadas por todos los municipios del sistema; y específicas, que estarán fijadas en función del consumo de los distintos usos de cada concello. Para la toma de decisiones conjuntas "es necesario contar con la información detallada sobre los usos y consumos de cada territorio y así fijar las medidas necesarias y efectivas", según Augas de Galicia.

Pontevedra opta hoy, en principio solo por las primeras y no todas las apuntadas por la Xunta, con especial incidencia en la necesidad de concienciar a la población para que atenúen sus consumos. Augas de Galicia subraya que el 95% menos de caudal que circula por el Lérez ya llevó a limitar al 50% ea captación de Ence en el río Lérez. Cada municipio, por su parte, puede adoptar normas similares para otras industrias que se suministren de la red municipal, pero el gobierno local no contempla de momento esa posibilidad en modo alguno, y mucho menos realizar cortes a la población.