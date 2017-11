El gobierno local elabora un presupuesto para 2018 de 73,5 millones

El portavoz del Gobierno y concejal de Facenda, Raimundo González, entregó ya los grupos municipales el borrador de Presupuestos 2018, que asciende a 73,5 millones de euros.

El calendario del gobierno local apunta ahora a iniciar contactos con cada uno de los grupos municipales en la próxima semana y también con las Federaciones de vecinos ya que parte de las propuestas que presentaron en los encuentros previos fueron incluidos en este borrador de presupuestos, pero hay otras que están siendo estudiadas por los técnicos o están pendientes de encaje económico.

En todo caso, el documento ya incluye buena parte de las demandas previas de Marea, lo que apunta a un posible acuerdo entre esta formación y el BNG, como ya ocurrió hace un año.

La intención del Gobierno es poder llevar el presupuesto a Pleno en la primera quincena de diciembre.

El capítulo de personal incrementa en 600.000 euros, hasta los 22 millones; el de gastos corrientes supera los 31 millones con un incremento de 900.000 euros y las transferencias sube otros 600.000. Son algunas de las novedades, junto al capítulo de inversiones que se acerca a los 11,5 millones de euros destinado, especialmente, para el rural que recoge el 50% de estas inversiones y también para los barrios.

En el capítulo de Personal se recoge la subida salarial del 1% aprobada por el Gobierno central para el presente ejercicio (no estaba recogida en los presupuestos de 2017 porque el Estado aprobó los suyos después que el Concello), y también el posible incremento del 1,5% del año 2018.

En gastos corrientes, el aumento de 900.000 euros se deriva en parte de a licitación de los ascensores municipales (casi 80.000 euros); Los nuevos contratos del agua y del Servicio de Axuda no Hogar (que recogen el precio de licitación, aunque pueden tener bajas en la adjudicación); la dotación de 500.000 euros para un Plan de empleo, que tampoco estaba en los anteriores presupuestos.

En el Capítulo 4, de Transferencias corrientes, se incrementa la cuantía en 600.000 euros llegando a los 4.953.000 euros, con incrementos de 80.000 euros a las transferencias del Pazo de la Cultura, de 30.000 euros a la Empresa de Turismo, más una dotación de 425.000 euros para la Renta social, otra de 150.000 euros para el transporte metropolitano y becas laborales por valor de 250.000 euros.

Esta última partida es un complemento al Plan de empleo del anterior capítulo, que también se verá reforzada con una partida de 68.000 euros del ILES.

En el capítulo de Transferencias a otras administraciones, de 934.000 euros, se incluyen la construcción del acceso a Monte Porreiro por Tafisa por 440.000 euros, que ejecuta la Diputación; 150.000 euros para el nuevo hospital (aunque el Concello no tendría que consignar nada hasta que el Sergas disponga del proyecto sectorial; 145.000 euros para el Plan Monte Vivo, y 125.000 euros para Acuaes, entre otras.

Sobre el capítulo de Inversiones, el concejal de Economía explicó que asciende a 11,5 millones de euros, millón y medio menos que en el pasado presupuesto debido a suben sustancialmente las transferencias de capital.

Los puntos más destacados son: 1,8 millones de euros para centros culturales. En concreto para Estribela, O Burgo y Os Campos; 1.440.000 euros para accesibilidad rural; 1,2 millones para edificios y otras construcciones municipales, especialmente las nuevas dependencias de Urbanismo y Gestión tributaria adquiridas por el Concello en la rúa Ferreiros; y 900.000 euros para composteros; un millón para instalaciones deportivas, en concreto un campo de fútbol en el rural

Raimundo González explicó que el rural recibirá 5,6 de los 11,5 millones de las inversiones, mientras que los barrios ya que se incluyen obras como el local social de O Burgo, el acceso a Monte Porreiro, zonas verdes o parques infantiles. No obstante, el presupuesto no incluye unos ocho millones que podrían llegar de los fondos europeos del plan DUSI, que en buena parte corresponden al casco urbano.