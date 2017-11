El Día do Patrimonio se celebra en Marín con una charla y una ruta por San Xián

La Asociación Monte Pituco y la Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo se suman a las celebraciones por el Día do Patrimonio con una charla y con una ruta por San Xián. Ambas entidades apoyan que los conjuntos rupestres de Champás y de A Carrasca -donde fueron localizados nuevos yacimientos arqueológicos pendientes de catalogación- sean incluidos en el Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños para enlazarlos con el Lago de Castiñeiras.

Los colectivos organizan unas "Xornadas pola protección e posta en valor do patrimonio de San Xián" en el marco de este Día Internacional do Patrimonio, que se celebra este 16 de noviembre. La iniciativa forma parte de la convocatoria hecha a nivel autonómico por la Rede do Patrimonio Cultural, con un total de 40 actividades promovidas por una treintena de colectivos de toda Galicia.

Los actos programados en Marín son una conferencia del experto en patrimonio, investigador y divulgador Antonio Costa con el lema "Técnica da reconstitución dixital 3D aplicada aos petroglifos de San Xián", que se realizará el viernes 24 a partir de las 19.30 horas en el bar de la Casa de Montes de San Xián; le seguirá al día siguiente una caminata con salida a las 10.00 horas desde el atrio de la iglesia de San Xián, recorriendo los lugares de A Carrasca, Champás, Rego de Castiñeiras y Pelagartos, para finalizar sobre las 14.00 horas en el punto de inicio de la ruta.

La parroquia de San Xián cuenta con un importante y variado patrimonio cultural y arqueológico que va desde el Neolítico hasta la Era Moderna. La charla que protagonizará Antonio Costa el viernes 24 permitirá apreciar -con imágenes en tres dimensiones procesadas a través de un novedoso sistema informático- diversos grabados rupestres de la Edad de Bronce, especialmente algunos de los nuevos yacimientos descubiertos por el marinense Paulo Troitiño en el conjunto rupestre de A Carrasca, cuya existencia fue notificada a Patrimonio para su catalogación.