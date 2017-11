La Xunta saca a licitación la primera fase de la obra del vial entre Antas y Seixido

El alcalde de A Lama, Jorge Canda Martínez, se mostró "muy satisfecho" por el anuncio hecho por la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, de licitar antes de finalizar este año la primera fase de las tres que tendrán las obras de mejora de la carretera PO-235, entre Antas-Seixido y el límite con la provincia de Ourense, y que contará con un presupuesto aproximado de 600.000 euros.

El anuncio del cumplimiento por parte de la Xunta de esta demanda histórica del Concello de A Lama se produjo en el transcurso de una visita que el alcalde, Jorge Canda, realizó la pasada semana a la conselleira en Santiago para entregar las firmas de cesión de los terrenos necesarios para afrontar el arreglo del vial y analizar aspectos de última hora relacionadas con esta importante obra que mejorará sustancialmente la comunicación terrestre entre las provincias de Pontevedra y Ourense y ayudará a vertebrar mejor gran parte del municipio lamense.

La conselleira de Infraestruturas e Vivienda, Ethel Vázquez, informó al alcalde, Jorge Canda,que la Xunta licitará, antes de que finalizar este mismo año, la primera fase de las obras de mejora de la carretera PO-235, Carballedo-límite de provincia de Ourense, a su paso por este municipio pontevedrés. Para ejecutar esta primera actuación, el Ejecutivo autonómico invertirá 600.000 euros.

Las actuación se llevarán a cabo entre los puntos kilométricos 15+500 y el 15+740, donde se ampliará el pontón sobre el arroyo de Xesta, con el fin de conseguir un ancho de 8 metros y mejorando las curvas existentes antes y después de esta infraestructuras. Asimismo, se trabajará entre los PP.qq 17+200 y el 17+900, en Seixido.

La responsable de Infraestructuras del Ejecutivo autonómico, indicó también que se realizará el ensanche y mejora de la plataforma, la reposición del drenaje de la carretera y construcción de zanjas de seguridad, y renovación de la capa de rodadura.

Tras distintas reuniones, finalmente se consiguió que el proyecto en esta carretera quedara dividido en tres partes, priorizándose un primer trecho, entre Antas-Seixido, entre los puntos kilométricos 11+870 a 18+100.

Canda Martínez no disimuló su satisfacción por este anuncio que "ven a dar cumprimento a unha promesa que tiña asumida a Xunta cos meus veciños e que eu estaba disposto a levar ata as últimas consecuencias. Dixen que si non se acometía nesta lexislatura a mellora desta estrada que non contaran comigo para repetir como cabeza de lista nas vindeiras eleccións municipais".