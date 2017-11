"Es un trastorno estar supeditado a los manantiales sin tener otros recursos"

Barro es uno de los municipios de la comarca que tuvo que recurrir en su día al suministro a la población mediante camiones cisterna, si bien esa medida de emergencia pudo suspenderse a principios de octubre. Su alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, deja claro que la sequía actual "no es un problema puntual de este año sino que se sufrirá en años sucesivos", por lo que apela a una "solución global" y no solo para este episodio.

Explicó que en Barro "solo 900 habitantes tienen agua municipal y toda procede de manantiales del monte, cuyo caudal ha bajado mucho. Hace mes y medio hubo que realizar cortes nocturnos y aplicar restricciones -además de recoger agua en cisternas en Pontevedra- pero logramos encontrar nuevas captaciones y se suspendieron aquellas medidas".

Sin embargo, la situación no es mejor porque pozos y manantiales vecinales están baos mínimos, cuando no secos, de ahí que subraya que "es un trastorno depender de manantiales porque siguen bajando y no tenemos otros recursos" para disponer de agua. En todo caso, ni en Barro ni en los demás municipios se anuncian cortes de abastecimiento a corto plazo.