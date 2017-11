"Ya se restringieron los baldeos y analizaremos la posibilidad de reducir la presión por las noches"

"Por el momento se nos solicitan datos sobre consumos y usos y las propuestas concretas de actuación se decidirán, con esos datos en la mano, en una próxima reunión". Así resumió ayer Raimundo González Carballo, concejal de Aguas en Pontevedra, la reunión de ayer de los alcaldes con Augas de Galicia.

El edil sostiene que el recorte o anulación del consumo de Ence durante este episodio de sequía sería la solución para aumentar el caudal del río. Recordó que la fábrica de Lourizán consume "bastante más" que todos los municipios de la ría, que extraen del Lérez más de siete millones de metros cúbicos al año. Por ello, preguntó expresamente en la reunión por el calendario concreto para adoptar esa medida "puesto que aún no se ha notado en el río". Posiblemente esta semana se envía la orden a la compañía.

El concejal subrayó que la Xunta instó a los concellos a adoptar las medidas ya apuntadas en riegos, baldeos, control de fugas, consumos responsables o bajada de la presión por las noches, así como cierre de fuentes ornamentales. Al respecto, en Pontevedra "ya se han restringido los baldeos y no subió el riego de jardines pese a la sequía", si bien admite que apenas se han adoptado medidas hasta ahora. Eso sí, señala que se "analizará la posibilidad de bajar la presión del abastecimiento nocturno", si bien insiste en que "la situación es preocupante pero no de gravedad extrema a día de hoy. No hay problemas pero estamos alerta. Veremos cómo evoluciona el río cuando se reduzca la captación de Ence".