"No hay problemas por el momento pero crearemos un gabinete de crisis por si acaso"

Sanxenxo es un caso atípico entre los municipios que se abastecen del río Lérez, ya que en verano, con una población multiplicada por el turismo se convierte en el principal "demandador" de agua, pero en invierno se reduce notablemente ese suministro.

Su alcalde, Telmo Martín, señala que "estamos preocupados porque la sequía se prolonga ya demasiado" de ahí que ya se haya adoptado alguna medida, en especial dejar de regar los jardines o los baldeos con agua de la traída y utilizar la almacenada en un aljibe de la fuente de Fontoira.

Además, "se recomienda a la gente que se modere", si bien "aún no hemos adoptado medidas fuertes al no ver que sean necesarias".

Eso sí, Martín anunció la posible creación de un "gabinete de crisis" con varios departamentos municipales por si acaso hay que actuar, aunque espero que no".

Insiste el alcalde en que "a día de hoy no hay ningún problema" en su municipio, que recibe unos 3.000 metros cúbicos diarios del Lérez y otros mil del Umia. Asimismo, "no tenemos industrias que consuman mucha agua", por lo que no habría que adoptar medidas al respecto.