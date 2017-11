El BNG recoge firmas en demanda de mejoras para la sanidad pública

El BNG de Marín desarrolla una campaña de recogida de firmas para exigir la mejora de la sanidad pública en el municipio. El objetivo es recabar un importante apoyo social con la finalidad de presionar a la Xunta de Galicia para que resuelva los actuales problemas que presenta Marín en esta materia. "El BNG de Marín no puede y no va a aceptar la negativa gestión de la sanidad pública en Marín ni los incumplimientos por parte de la Xunta y no dejará de reclamar y luchar por una sanidad pública de calidad para los marinenses", expone el BNG.