pablo gonzález romero "La incidencia de la depresión en los mayores de 85 años se dispara al 25%"

Los eventos vitales pueden dañar seriamente al estado de ánimo de las personas mayores, una población que se ha visto afectada en los últimos años por los recortes en el ámbito sociosanitario. "Trastornos psicopatológicos en población anciana" es el título del curso que se imparte en la UNED de Pontevedra, con Pablo González Romero al frente, doctor en Psicología y profesor y coordinador del máster en Gerontología y Salud de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. El experto recuerda que el estado de ánimo se va modificando a medida que se envejece. La familia y los cuidadores juegan un papel fundamental en el entorno de los mayores.

-¿Cuáles son los trastornos psicopatológicos en ancianos?

-Son, sobre todo, trastornos de tipo psicótico, trastornos del sueño, demencias, depresión, ansiedad... y otros exógenos, como las demencias.

-¿Cuáles son los más frecuentes?

-La depresión ocupa un lugar importante. Lo que ocurre es que de manera clásica y tradicional las demencias, como la senil o el párkinson, son las que más se conocen a nivel social y se asocian a la vejez. Lo que queremos dar a conocer es que existen muchos otros trastornos psicopatológicos que se dan en población mayor y no tienen tanta repercusión.

-¿Qué incidencia tiene la depresión?

-En personas mayores de 65 años está alrededor del 10 por ciento y en las de más de 85 se dispara hasta el 25 por ciento. Son porcentajes muy elevados. Lo que ocurre es que es que a veces esa depresión no se asocia como tal, porque los ancianos presentan unas particularidades diferentes a la población joven y los adultos de mediana edad. Es, por ejemplo, la depresión por pérdida, la depresión por jubilación... Esta última es muy frecuente, porque hoy día una persona con 65 años no se puede considerar anciana. Son eventos vitales que les producen depresión, ansiedad, insomnio... y que permanecen ocultos porque muchas veces los propios pacientes lo tienen como algo por lo que hay que pasar. Además, son personas que no siempre tienen la cultura de acudir al psicólogo, al que asocian solo psicopatologías graves y síntomas muy agudos.

-¿Es fácil detectar la depresión? ¿Aceptamos como algo normal que una persona llore a menudo?

-El estado de ánimo se va modificando a medida que vamos envejeciendo. Muchas veces esa melancolía, esa tristeza, se agudiza o intensifica a partir de ciertas edades. No es algo generalizado ni que se vaya a producir en todos los casos, pero debido al deterioro cognitivo asociado a la edad, el ánimo está mucho más cambiante y de extremos.

-¿Cuál es el papel de la familia en todo esto? ¿Es clave?

-No hay que olvidar que la familia es el pilar en el que se sustenta una persona mayor. Tampoco hay que olvidar a la sociedad y a las iniciativas que a nivel político se pueden promover. Los recortes a la Ley de Dependencia y a los cuidadores que trabajan en el ámbito socioeducativo y sociosanitario en la tercera edad han supuesto un duro revés. El papel del cuidador, en la mayoría de las ocasiones, es fundamental porque es en pacientes ancianos un confidente, un amigo. Es importante para obtener información, ya que el paciente anciano a veces es muy reservado o cerrado a gente desconocida. Con el cuidador llega a tener un grado de confianza que es difícil conseguir en una ni cinco sesiones de terapia. Si un mayor, por la razón que sea, no tiene cuidador, estamos perdiendo la oportunidad de avanzar y mejorar su calidad de vida.

-¿En que se traducen los recortes sanitarios?

-En que los profesionales sanitarios no disponen de todos los recursos ni tiempo que necesitan para atender a estas personas mayores. Por desgracia, España es el país de la Unión Europea en consumo de psicofármacos. La población anciana también está afectada por esa manera de tratamiento. Todo se refleja en una falta de atención a los pacientes. En este caso a los ancianos, que requerirían de mayor dedicación.

-¿Quiere decir esto que no estamos preparados para atender a una sociedad tan envejecida?

-Teniendo en cuenta que Galicia es una de las comunidades en la que la población está más envejecida, se puede afirmar, sin ninguna duda, que no estamos aún preparados. Al menos no con la calidad que se merecerían.

-¿Y el ocio? ¿Ayuda a superar ciertos baches?

-Es fundamental, sobre todo teniendo en cuenta unos años para aquí y los cambios sociales producidos en los últimos cuarenta años. Son personas que han estado trabajando y que han vivido una serie de cambios a nivel social que no se corresponden con lo que tenían los ancianos de hace esos cuarenta años. No hay esa cohesión social ni apoyo familiar como entonces, porque nos encontramos con ancianos viviendo solos en sus casas o casos trágicos de muertes en solitario en sus domicilios. Eso entonces sería impensable. El ocio es fundamental para que esa persona ejercite su mente y su físico. Es una forma de tener parte de su tiempo ocupado en una actividad no solo ociosa, sino que también le puede reportar beneficios a nivel tanto fisiológico como psicológico. En ese sentido, distintas asociaciones y la propia Administración, con la puesta en marcha de centros de día de mayores, logran mejorar la calidad de vida de todos los ancianos.

-¿A quién va dirigido este curso?

-En principio a cualquier persona que esté interesada en la temática, pero el perfil sanitario y el educativo serían los más adecuados, sobre todo gente que quiera formarse en la Psicogeriatría y sus aplicaciones a nivel práctico.