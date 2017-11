O día das vítimas, entre elas as 7 viúvas e 33 orfos

Participantes nunha anterior edición da ofrenda ante o monumento ás vítimas do 12 de novembro. // G. S.

Participantes nunha anterior edición da ofrenda ante o monumento ás vítimas do 12 de novembro. // G. S.

Lola Lois, Aurora Poza, Matilde Caamaño, Isabel Gómez, Carmen Julián, Blanca Rodríguez e Rita Sobrido. Son os nomes das mulleres que, soas, tiveron que sacar adiante os seus fillos dende aquel 12 de novembro de 1936 no que os insurrectos asasinaron aos seus maridos no quilómetro 1 da estrada de Campañó.

Trátase dos dez do 12 de novembro, significados republicanos "de distintas ideoloxías, idades e profesións, co nexo común de defender o lexítimo goberno da II República", lembra a Concellaría de Patrimonio Histórico, que hoxe celebrará ás 12.30 horas a xa tradicional homenaxe ás vítimas, entre elas esas 7 viúvas e 33 nenos orfos, dulas delas aínda no ventre das súas nais.

Eles serán hoxe os protagonistas do acto que celebra a Corporación, un encontro perante a escultura da pasarela da rúa Doce de Novembro no que participarán o alcalde, Miguel Fernández Lores, o concelleiro Luís Bará, a xornalista Monste Fajardo e o músico Marcelo Dobode.