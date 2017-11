A viguesa Ana Villegas, gañadora do Concurso Internacional de Ilustración

Obra de Ana Villegas que será o cartaz do Salón do Libro 2018. // FdV

A ilustradora viguesa Ana Villegas resultou gañadora one do primeiro Concurso Internacional de Ilustración, que convocan Galix (Asociación Galega de Literatura Infantil e Xuvenil) coa colaboración do Concello de Pontevedra e co que se escolle a imaxe para o cartel da XIX edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. Éste celebrarase no Pazo da Cultura entre o 6 e o 29 de abril de 2018 e que terá como temática central "Mulleres de conto".

Ao elexir o traballo de Ana Villegas o xurado destacou "a acertada representación da temática do Salón, no que se representan un mosaico que amosa a diversidade das mulleres de conto, mulleres famosas e anónimas, que viven e gozan arredor da lectura".

Incidiu tamén na harmonía da composición, "a estética limpa e ordenada e a axeitada composición en consonancia coa gráfica" de cartaz.

O xurado escolleu o traballo de Ana Villega de entre 234 propostas, traballos chegados de toda Galicia e do resto do Estado, de distintos países Latinoamérica, de Europa (Francia, Italia, Rusia?), de Irán, etc.

Ademais da imaxe gañadora, o xurado votou 12 finalistas. Trátase dos autores Sofìa Venzel, Rocío Alejandro, Susana Suniaga, Diana Sofía Zapata, Inge Nouws, Pablo Balzo, Sofía Venzel (foron escollidos os dous proxectos que presentou), Cristian Turdera,Tiiu Kitsik, Adolfo Serra, Yolanda Mosquera e Camilla Zaza.

Con todos elas farase unha exposición durante o Salón e ademais a área de Cultura da Deputación de Pontevedra editará un catálogo en forma de calendario do libro e da lectura 2018.