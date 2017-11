Seguros en la red desde pequeños

Los centros educativos de la comarca siguen estando muy concienciados con la prevención en diversos aspectos problemáticos como pueden ser los peligros de las nuevas tecnologías y para ello cuentan con la inestimable ayuda del Plan Director de la Guardia Civil en Pontevedra para la convivencia en los centros escolares.

En el caso de Sanxenxo, ayer fue el CEIP de A Florida el que solicitó la colaboración del Instituto Armado y acogió una charla sobre los peligros de internet y las amenazas de las nuevas tecnologías para niños de quinto y sexto curso de Primaria. El encargado de impartir la charla fue el agente José Manuel Lustres,quien explica que si bien se trata de escolares que "aún son muy niños" en la mayoría de los casos, sí que ya "se puede ir trabajando con ellos" dado que un elevado porcentaje, como él mismo comprobó, tiene acceso a dispositivos como tablets o telefónos móviles.

De forma amena, este guardia civil les alertó de los peligros que encierran las nuevas tecnologías e internet. Y sobre todo, les explicó con casos prácticos que ellos pueden ser víctimas pero también agentes desencadenadores de las amenazas que esconden las TIC´s. "No compartir imágenes o datos sin autorización de los padres" o "tener especial cuidado con las personas que se pueden esconder detrás de los chats de determinados juegos y aplicaciones, dado que ahí se pueden esconder adultos que luegos practican grooming o sexting", son solo algunos de los muchos consejos que les dio Lustres.

Una charla en la que este agente de la Guardia Civil tampoco se olvidó de contarles a los niños que, aunque usen las nuevas tecnologías de forma segura, si levantan la vista de la pantalla podrán disfrutar del exterior y la vida real, que no solo es muy divertida, sino que además es muy sano salir al parque y divertise al aire libre con los amigos de carne y hueso, y no solo con los virtuales. "A veces el uso de estas tecnologías les absorbe una gran cantidad de tiempo, aunque ellos no lo perciben así, y el ejercicio físico es algo muy importante", explica este agente.

No solo los más pequeños deben tomar precauciones. Lustres imparte charlas dirigidas a los padres a los que recomienda que pauten la utilización de las nuevas tecnologías con sus hijos y que estén presentes y les asesoren cuando usen estos dispositivos. Este agente explica que "los mecanismos de control parental son una herramienta muy útil y que ayuda mucho pero que no pueden sustiuir al 100% a unos padres".