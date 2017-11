Unos 16 millones en cuatro años para mantener las carreteras

La Diputación contratará por 15,7 millones en cuatro años la conservación y mantenimiento de los 1.700 kilómetros de carreteras provinciales. Según explica el diputado de Mobilidade Uxío Benítez, este contrato permitirá agrupar por zonas las adjudicaciones de obras, servicios, señalización y suministro de materiales que "ya se adjudicaban hasta ahora externamente para completar las actuaciones de las brigadas provinciales, con el fin de trabajar de manera más planificada y eficiente con menos recursos".

La Diputación explica que "hasta ahora venía trabajando en el mantenimiento de las carreteras tanto con el personal y medios propios, como a través de múltiples adjudicaciones para hacer muros, drenajes y zanjas, cubrir servicios (desbroces), para la señalización horizontal y vertical, y para comprar material, con un gasto total de promedio de 5,3 millones de euros por año". Afirma que "pese a la alta cuantía, esos trabajos no estaban bien dimensionados con respeto a las necesidades, no eran operativos, y no permitían planificar la dotación y conservación a medio plazo".

Con el cambio de modelo la principal novedad será la división en tres áreas de mantenimiento (Norte-Centro-Sur) que estarán a cargo de un ingeniero de la Diputación por zona. Este funcionario tendrá a su disposición a los trabajadores de las brigadas provinciales y los correspondientes parques de maquinaria y los servicios de las adjudicatarias del nuevo contrato de mantenimiento.

Las tres nuevas áreas de trabajo en las que se dividirá la provincia para el mantenimiento de carreteras (Norte, Centro y Sur) se corresponderán con los tres lotes en los que se adjudicará el nuevo contrato de mantenimiento. Las áreas Norte y Centro, en las que se integran todos los municipios de la comarca, recibirán 10,7 millones para los cuatro años.