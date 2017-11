La familia de la septuagenaria: "Sentimos alivio, pensamos que ía quedar en nada"

La mujer de 75 años que fue violada en su vivienda de A Portela, C.P.N., mostraba ayer su alegría por la detención del presunto autor de aquella agresión. "Ela non está aquí agora. Hai unhas semanas que se marchou para Alemania e estamos tentando falar con ela para darlle a noticia", explicaba ayer su hermano, que reside en el centro de Bueu. También hablaba de las sensaciones tras conocer la detención. "Sentimos alegría e alivio. Despois de tanto tempo pensabamos que isto ía quedar en nada", admite.

Los familiares de C.P.N. quieren que acusado "pague polo que fixo, que asuma as consecuencias do dano que causou, xa sexa en prisión ou co que sexa; o que fixo non o fai ninguén que teña un pouco de razón".

La mujer se ha recuperado físicamente de la agresión sufrida en marzo, pero la recuperación psicológica es mucho más complicada. "Non creo que se recupere psicoloxicamente, iso é algo que lle vai quedar para sempre", apuntan. A pesar de lo que sufrió y de que la persona que la agredió sexualmente fue capaz de entrar por la fuerza en su vivienda de noche la mujer siguió viviendo sola en su casa de A Portela durante estos meses. "Iso si, aumentou as medidas de seguridade", confirman sus familiares en Bueu.