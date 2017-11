La falta de pediatras en paro vuelve a dejar a Caldas sin facultativos infantiles

Caldas de Reis ha vuelto a quedarse sin pediatras. Desde ayer, el centro de salud de la localidad caldense carece de facultativos infantiles debido a una concatenación de factores: la ausencia puntual de los dos galenos especialistas unida a la falta de pediatras en paro.

Por un lado, uno de los médicos comenzó ayer con su período vacacional, que tenía pendiente desde el verano, cuando se ausentó de su trabajo por una baja traumatológica. A estas vacaciones se le ha unido la ausencia del otro pediatra que atiende a los pequeños de Caldas y Portas. Este galeno se encuentra de baja desde hace aproximadamente 20 días y tiene prevista su reincorporación dentro de unas dos semanas.

Pero esto no sería problema si para sustituirlos llegasen otros médicos especialistas. Sin embargo, el jefe de servicios del centro destaca que la cuestión no es que el Sergas no quiera colocar interinos "con el fin de ahorrar", sino que "no hay pediatras en el paro". "Es tan simple como eso. Hay mucha demanda y poca oferta", concluye el responsable del punto médico de Caldas. "El problema es la mala planificación sanitaria que se hizo en su momento. Ahora hay médicos que hacen un curso de un año y se les está dando la diplomatura en pediatría", recalca.

Todo esto hace que en estos momentos, sea un médico de Medicina General el que atienda a los pequeños. Ante este contexto, desde el centro de salud piden "no dramatizar". Entienden que esto es algo que sucede en "el 99% de los centros de salud". "Parece que siempre hay este tipo de problemas, pero de verdad que se trata de un caso puntual", especifican. Aseguran que en unas dos semanas se restablecerá la normalidad porque han coincidido unas vacaciones que estaban programadas para la época estival con una baja.

Desde la Jefatura de Servicios se le quita cierta importancia a la ausencia de pediatras, ya que los jóvenes están siendo atendidos por personas "completamente cualificadas".

"A partir de las 15 horas se abre el Servicio de Urgencias. Y si en ese horario viene un niño, nunca hay un pediatra de guardia", expone para dar a entender que ahora, esta situación se prolonga también a las mañanas. "El único incoveniente es el de las vacunas. Lo que tienen que hacer en ese caso es volver al día siguiente", aclaran.

El área sanitaria de Caldas de Reis abarca el municipio homónimo, así como Portas, Moraña y Cuntis. Los niños del concello portense deben acudir directamente al centro de salud de Caldas, donde hay dos puestos de pediatras. Mientras, hay un médico infantil con plaza consolidada en el citado centro médico que atiende de 9 a 11:30 en Moraña y de 11:30 a 15 horas en Cuntis.