"Cuspedriños10" analiza el papel de Antón Fraguas y del Museo do Pobo Galego

Las II Xornadas Turísticas, Históricas e Culturais (Cuspedriños10" acogen esta semana las principales citas de sus actividades con una exposición itinerante sobre el 40 aniversario del Museo do Pobo Galego, una charla sobre la figura del escritor, historiador y etnógrafo Antón Fraguas y el Roteiro do Foxo do Lobo de Arufe (Loureiro). Estas actividades están organizadas por el Concello y la Fundación Antón Fraguas con la colaboración de la Axencia Turismo de Galicia y el Museo do Pobo Galego.

Mañana jueves se abre la muestra por el 40 aniversario del Museo que permanecerá instalada en el salón de actividades de la casa consistorial de Carballedo hasta el martes 14. El viernes habrá una charla-coloquio sobre la figura del insigne cotobadés Antón Fraguas a cargo de su biógrafo, Clodio González Pérez, ya que el Ayuntamiento cree y el domingo se celebrará la ruta.