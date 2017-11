La Asociación por un Museo do Mar visita esta dotación en Rianxo

| La Asociación por un Museo do Mar para Marín celebró su primera salida a otra instalación de este tipo, para visitar el Museo do Mar de Rianxo. La actividad tiene por objetivo conocer la organización de estas instalaciones en otras villas marineras. El propio alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, recibió a los marinenses ante la Casa Museo de Manuel Antonio, para luego hacerles de guía y realizar un recorrido por la villa y por las instalaciones del Museo do Mar de Rianxo.