Alcaldes del PP reclaman a la Diputación una línea de ayudas por los incendios

Los alcaldes y portavoces del PP reclamaron ayer a la Diputación un "compromiso serio" con los concellos afectados por los incendios, "y no una tomadura de pelo como la que el bipartito hizo hasta ahora".

Los populares celebraron ayer una reunión en la sede provincial a la que acudieron representantes de todos los concellos afectados por los fuegos en la provincia, así como diputados del PP. En el encuentro se acordó presentar una moción, tanto en la Diputación como en los concellos, para reclamar una línea de ayudas específica "que no comprometa los fondos del Plan Concellos que les corresponden por ley". Asimismo, solicitan ayudas para colectivos vecinales y que el gobierno provincial asuma el gasto de los grupos de emergencia supramunicipal, GES, en los ayuntamientos.

"Hay que recordarle una vez más a la presidenta de la Diputación que la competencia en emergencias en los concellos de menos de 20.000 habitantes le corresponde a la Diputación, según la ley aprobada por el bipartito", explicó Ángel Moldes.

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación y alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, explicó que no los regidores no entienden que el organismo provincial todavía no se haya reunido aún con ellos. "Lo único que hizo el gobierno de la Diputación fue un anuncio para quedar bien. Ni se atrevieron a reunirse con los alcaldes para explicarles de dónde salen los 90 millones de los que hablan", señaló.

Acción Comunitaria

"Se demuestra, además, que el bipartito se equivocó retirando el Plan de Acción Comunitaria. Pedimos en su momento que no lo eliminaran porque ayudaba a los colectivos vecinales. Y hoy vemos que se hace más necesario que nunca, pues aún hay vecinos de muchos concellos del rural con traídas particulares que no pudieron restablecer el servicio de agua potable", consideró.

Para concluir, recalcó que "los concellos necesitamos a la Diputación". "Le pedimos que se sume a ayudar ya, pues nuestros vecinos y nuestros servicios no pueden seguir afectados por más tiempo", consideró.