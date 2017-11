Un total de 25 actuaciones artísticas y culturales para rechazar la violencia machista

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, presenta hoy a las 12 horas en el Pazo Provincial los nuevos contenidos del programa "Mujeres en acción. Violencia Zero" que llevará hasta 25 ayuntamientos de la provincia, a lo largo de un año, actuaciones artísticas y culturales con el objetivo de luchar contra la lacra social de las violencias machistas. Con esta misma finalidad se instalará en el exterior del Pazo una pancarta en la que la institución provincial muestra su repulsa contra este tipo de violencias. La tercera edición de "Mujeres en acción. Violencia Zero" consistirá en 25 nuevas acciones centradas en performances, en la poesía, en la música, en el graffiti, en la danza contemporánea y en la acción escénica. Los ayuntamientos que acogerán la nueva programación, a partir del próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra las Violencias Machistas, serán Pontevedra, Vigo, Mos, Cerdedo-Cotobade, A Lama, Forcarei, As Neves, Lalín, Cambados, Ponteareas, Barro, A Cañiza, Valga, Silleda, Catoira, Gondomar, A Guarda, A Illa de Arousa, Bueu, Moaña, O Porriño, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa, Mondariz y O Rosal.