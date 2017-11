Un hermano de la víctima afirma que él la maltrataba

La abogada de la Xunta, que ejerce la acusación popular, aseguró que a lo largo de la vista oral tratará de demostrar que la víctima sufría un entorno de "abuso" y de hecho aseguró que Marina había llegado a denunciar en una ocasión a su marido por "malos tratos". Una afirmación que causó "perplejidad" en la defensa, quien indicó que aquella denuncia había quedado reducida a una supuesta falta de injurias y que además su cliente resultó absuelto de aquel proceso judicial y que hoja de antecedentes penales estaba limpia.

Los supuestos malos tratos que sufría la víctima de su marido volvieron a la palestra con la declaración de uno de los hermanos de la víctima. Aunque la relación con su hermana no era muy fluida, este testigo señaló que la relación del matrimonio era "bastante mala" y habló de episodios de "maltrato" que "venían ya de muy atrás", aunque sin precisar estos casos. "Ella lo pasaba mal" , añadió asegurando que el acusado "no le daba dinero" y que incluso "no le daba de comer y a veces venía a mi casa a pedirme". Aseguró además que él no podía ir a casa de su hermana dado que ella le había advertido de que el acusado "no quería verlo por allí", aunque reconoció que su cuñado nunca le dijo eso personalmente.

También prestaron declaración dos trabajadoras sociales del Concello de Mos dado que la pareja había sido derivada a los servicios sociales del ayuntamiento para recibir asistencia. Explican que cuando fueron a la vivienda del matrimonio la encontraron "sucia, desordenada, de muy difícil acceso" y confirmaron que la mujer se quejaba de que "no tenía acceso al dinero" pero no les refirió episodio alguno de maltrato.