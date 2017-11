"Ni empeorar los bomberos ni más fondos", condiciones de Lores a la comarcalización

La propuesta de la Xunta de comarcalizar el parque municipal de Bomberos de Pontevedra para hacer frente a las "zonas de sombra" del actual mapa de emergencias, con municipios que carecen de este servicio en menos de treinta minutos, es asumida por el gobierno local siempre que se cumplan dos condiciones: "que no se empeore el servicio actual de bomberos y que el Concello no tenga que aportar más fondos de los que ya soporta", al menos tres millones de euros anuales.

Así lo aseguró ayer el alcalde, Miguel Fernández Lores, que coincide con la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, en reclamar a la Xunta un proyecto concreto sobre esa comarcalización.

Silva reiteró sus declaraciones de estos días al señalar que "no es un problema de recursos sino de proyecto. La Xunta no ha presentado papel alguno y nos pondremos a hablar cuando haya un proyecto serio; hasta ahora no hay nada y se quiere hablar de comarcalizar y no de un nuevo modelo de política forestal, del que la Diputación sí ha encargado un trabajo a la Universidad".

Un informe técnico encargado por la Diputación para abordar la modificación del mapa de emergencias propone la creación de un parque central que coordine a todos los parques, si bien la presidenta aclaró ayer que "es un informe técnico" sobre el que no hay una postura política decidida.

La Plataforma de Bombeiros Públicos de Galicia asegura que ese documento plantea la creación de tres nuevos parques, en O Campiño, Cerdedo-Cotobade y Portocortiñas, así como otros dos, en Cuntis y O Rosal. Los bomberos celebran el incremento en el número de parques, pero consideran "un craso error" la ubicación en O Campiño, "a escasos diez minutos del de Pontevedra". "A nuestro juicio, la solución óptima pasaría por comarcalizar el Parque del Concello de Pontevedra, dotándolo de los medios tanto humanos como materiales necesarios para afrontar esta nueva realidad", consideran.