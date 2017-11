Se busca sustituto en la Mancomunidade

El pleno de la Mancomunidade do Salnés tiene una plaza libre. Es la del popular Tomás Fole, que ha renunciado a su acta de concejal en Vilagarcía tras catorce años en primera línea de la política municipal para centrarse exclusivamente en su responsabilidad como diputado en el Congreso. Por tanto al abandonar el Concello, automáticamente también deja de formar parte del ente comarcal.

El pleno de la Mancomunidade está compuesto por 27 miembros: 3 de cada uno de los 9 ayuntamientos de la comarca (Vilagarcía, Vilanova, Cambados, A Illa, O Grove, Sanxenxo, Meis, Meaño y Ribadumia). La representación es exactamente la misma independientemente del tamaño de cada municipio.

De los 27 integrantes, 12 son del PP. Aunque la fuerza conservadora no goza de mayoría, el "pacto con Sanxenxo" le permite tener el control de la Mancomunidade para sacar adelante todas sus decisiones.

Pero a tenor de la información facilitada por el Ayuntamiento de Vilagarcía, existe la posibilidad legal de que la hegemonía de la gaviota pudiese tener fecha de caducidad. O no. Me explico. Fuentes del gobierno de Varela indican que "lo normal" es que el grupo municipal del PP dé cuenta de la renuncia de Tomás Fole y proponga un sustituto. En este caso no habría debate ni votación y la corporación simplemente se daría por enterada del trámite. Por tanto el PP mantendría su representación en el ente comarcal y no habría ningún cambio en la ideología dominante.

En las filas conservadoras se considera a Elena Suárez como relevo natural de Fole, puesto que lo ha sustituido al frente del grupo municipal como portavoz. No obstante, no se ha dado a conocer decisión alguna en este sentido.

Hasta aquí todo rodado. Los problemas para el PP surgirían si la corporación de Vilagarcía se decantase por "proponer un candidato alternativo y en ese caso habría votación", señalan fuentes del ejecutivo socialista. Aunque esta opción sería la anormal -admiten-, aseguran que sería "posible". "Pero en cualquier caso no es una facultad del gobierno, sino de la corporación", enfatizan desde el equipo de Varela.

Cada ayuntamiento tiene tres representantes en la Mancomunidade: el alcalde como miembro nato y otros dos concejales. De Vilagarcía están Alberto Varela y Tania García, la cual "ya fue elegida y no renunció ni la corporación pidió ni aprobó su destitución", recuerdan desde el equipo vilagarciano.

No opina lo mismo el presidente de la Mancomunidade, el popular Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova, pues sostiene que "debería hacerse una votación única para elegir a los dos miembros, porque si no no se cumple la proporcionalidad". "Lo más sencillo es que Vilagarcía plantee una propuesta. Si no habría que votar. Y saldrían el primero y el segundo más votado. Otra cosa es ilegal", sentencia Durán.

La incógnita sobre el sustituto de Fole en la Mancomunidade podría desvelarse en el pleno ordinario municipal de noviembre. Gonzalo Durán está convencido de que el relevo de Fole será alguien del PP.