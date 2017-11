Revocan la condena por falsedad a un camionero por un carné simulado tan burdo que no podía "llevar a engaño"

El 9 de junio de 2015, agentes de la Guardia Civil que estaban realizando un control de transportes en la carretera Nacional 640, a su paso por Caldas de Reis, dieron el alto a un camión solicitando la documentación correspondiente tanto al piloto que en ese momento estaba al volante del vehículo como al segundo conductor del mismo. En este último caso, esta persona entregó a los agentes un permiso de conducción internacional, con sus datos y fotografía, que resultó ser falso.

Aquel incidente terminó en un proceso penal contra el camionero por un presunto delito de falsedad en documento y oficial y finalmente fue juzgado y condenado por una sala de lo Penal de Pontevedra que le impuso una pena de 6 meses de prisión y una multa seis meses a una cuota diaria de cuatro euros. Consideraba el juzgado que "el acusado había confeccionado los documentos en cuestión, o, al menos, había entregado su fotografía y sus datos a un tercero a los efectos de que los elaborase, con la finalidad de hacerlos pasar por permisos de conducir internacionales verdaderos".

El acusado decidió recurrir el fallo y apeló a la Audiencia que le acaba de dar la razón y lo absuelve. En primer lugar, su defensa alegaba la falta de competencia de los tribunales españoles para juzgar el caso, algo que desestimó la Audiencia Provincial, quien sí estima no obstante otra de sus alegaciones.

Permiso internacional

No comparten las magistradas de la Sección Cuarta, el hecho de que los documentos intervenidos simularan ser permisos de conducir internacionales que presentasen semejanzas con los verdaderos, como señalaba la sentencia.

Muy al contrario, indican que, según el propio informe pericial elaborado por la Guardia Civil "Los documentos intervenidos y que el recurrente presentó como su carné de conducir son de "fantasía", que son aquellos, según el informe, "que hacen mención a una asociación que no existe o a un ente que no tiene reconocido estatus de Estado o que carece de personalidad jurídica internacional". En dicho informe también se dice cómo son realmente los permisos internacionales de conducir y para las magistradas de la Sección Cuarta, estos "ninguna correspondencia tienen, pues, con los documentos verdaderos". "Se trata de documentos inventados que no se ajustan a ninguna normativa y que, en el caso concreto, no pudieron llevar a engaño a los destinatarios, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que, por su propia profesión, conocen a la perfección las características de los permisos de conducir internacionales", añade el fallo.

Absuelto

Por ello, les resulta imposible incardinar estos documentos en el supuesto delito de falsedad, dado que ni se modificó un documento verdadero ni se creó uno nuevo simulado para que tenga apariencia de veracidad, insistiendo en que aquel carné "en algún modo" podría haber suplantado al auténtico.

Tras recordar que ya existen numerosas sentencias judiciales que concluyen que los denominados "documentos de fantasía" no sirven para integrar este tipo de delito de falsedad, proclaman la libre absolución del acusado.