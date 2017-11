El PP apuesta por la comarcalización del parque de bomberos y pide a la Diputación que aporte financiación

El portavoz del grupo provincial de Pontevedra, Ángel Moldes, mostró ayer su apuesta por la comarcalización del parque de bomberos de la ciudad del Lérez para conseguir mejorar las taras que presenta el actual mapa de emergencias en algunos concellos limítrofes, pero lo hizo instando a la Diputación a que "asuma sus competencias" y aporte fondos para esta comarcalización. Moldes se dirigió directamente a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, para que asuma esta responsabilidad que tiene el ente provincial de tal forma que "no sea humo lo que dice, como hizo con las ayudas a los ayuntamientos afectados por el fuego".

Moldes le recordó a Silva que no se le pide "nada extraordinario" pues los populares recuerdan que las competencias en esta materia en aquellos concellos de menos de 20.000 habitantes corresponden a la administración provincial. Recordó además que la presidenta de la Diputación lo es también del Consorcio contra Incendios de la provincia y que son los regidores de la zona "los primeros interesados en la comarcalización" del parque de Pontevedra, "pero como Carmela Silva no escucha a los alcaldes no los entiende ni sabe lo que piden".

El portavoz popular le pidió además que deje de dar "bandazos" y de "improvisar" sobre este asunto de las emergencias. "Pedimos seriedad de una vez por todas y que aclare cual es el proyecto de emergencias que tiene para los concellos de la comarca de Pontevedra", puesto que cree que la construcción de un subparque en el polígono de O Campiño, "como desvelaron los bomberos que era intención de la Diputación, no tiene ningún sentido", aseguró Moldes.

La propia presidenta de la Diputación, Carmela Silva, aclaró después de hacerse público este comunicado de los bomberos, que la posibilidad de construir un parque en el polígono industrial de O Campiño es una alternativa recogida en un informe encargado a un técnico provincial, pero desmintió que fuera una posición definitiva por parte de la Diputación.

"Nos alegramos de que Carmela Silva rectificase y reconociese que sí habló de comarcalización en la reunión del pasado lunes, pero nos preocupa que haga con este tema lo que hace con todos: hablar mucho pero no solucionar nada", criticó el portavoz del PP. Moldes cree que "cabe recordarle que todavía no demostró los informes sobre gestión directa de los parques que supuestamente tenía".

Los populares creen que para solucionar "el problema de las emergencias en la comarca falta tener un proyecto y una planificación clara, con un compromiso firme por parte de la Diputación de Pontevedra y una aportación económica como le corresponde", algo que, insiste, "todavía no explicaron".

Debe "aclarar" su postura

"Tenemos clara cuál es la postura del alcalde de Pontevedra y de los demás regidores de la comarca, sabemos también la postura de la Xunta, pero lo que no acaba de quedar claro es la postura de la Diputación, que como siempre dice una cosa por delante y hace la contraria por detrás", finaliza Ángel Moldes.