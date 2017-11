"En O Pino se consumó lo que temíamos: una barrera para que la ciudad crezca"

Cinco años después de la obra del nudo do Pino algunos vecinos esperan todavía el pago de las expropiaciones, o que les solventen problemas que los promotores de la iniciativa se comprometieron a resolver. La coordinadora vecinal de oposición al proyecto iniciado en 2010 ya no existe, pero los afectados continúan reclamando daños en viviendas y fincas. Quien fuera portavoz de este colectivo vecinal, Ángeles Jar, explica que tras estos años de funcionamiento del nuevo nudo viario se ha confirmado el principal temor de los vecinos: la macro rotonda se ha convertido en un muro para el barrio.

"Se consumó lo que nosotros nos temíamos: se ha levantado una barrera para el barrio y para el futuro crecimiento de la ciudad por el sur", dice Ángeles Jar, quien fuera portavoz de la coordinadora vecinal contra la obra del nudo do Pino. Las dos macro rotondas construidas hace unos cinco años, sus respectivos accesos y carriles de circulación representan para los residentes de esta parte de Salcedo "un muro", que divide el bario y cercena el crecimiento de la ciudad hacia el sur y "aisla" las casas próximas al macronudo.

La obra comenzó en 2010 y concluyó tres años después (al margen de otras pequeñas reformas que se fueron añadiendo posteriormente) y desde hace cinco años la mayor parte de reclamaciones que teníamos los vecinos "no se han cumplido", asegura esta portavoz vecinal.

Grietas y daños

Apunta, entre las reclamaciones que no se vieron satisfechas, las grietas y otros daños causados en algunas viviendas, los cierres de fincas que no fueron resueltos, o los accesos a algunas propiedades "que durante la obra nos prometieron que se arreglarían y ahora nos dicen que tenemos que reclamar a una empresa que ya no existe", se lamenta esta propietaria.

En cuanto al pago de expropiaciones, las cantidades de mayor entidad (las indemnizaciones por viviendas y naves) fueron abonadas, pero "quedan aún muchas cantidades sin cobrar, por pequeñas parcelas o bienes de menor cuantía, que aunque son de escaso importe seguimos esperando a que las abonen", explica Ángeles Jar.

Al igual que cuando se presentó el proyecto, los residentes de O Pino siguen denunciando además los problemas de seguridad vial que ha supuesto la obra para los vecinos. Así, exponen el riesgo que supone transitar por los arcenes de la carretera N-550 en las inmediaciones del macronudo, "sin un paso de peatones, sin aceras y con un tráfico que ha crecido de forma exponencial", explica esta portavoz vecinal.

Durante las protestas de la extinta coordinadora de afectados por la obra del nudo de O Pino, los vecinos reclamaban medidas de seguridad vial para los residentes de la zona. Al margen de una senda peatonal por un margen de la rotonda, los vecinos entienden que tampoco se ha satisfecho esta demanda.

Calidad urbana

Por otra parte, "estos excalextric y estos grandes pilotes no parecen encajar mucho en la calidad urbana de la que tanto presumen", añade la portavoz vecinal.

Otro problema que la obra ha supuesto para los residentes es la depreciación de sus propiedades. "Hace veinte años mi casa estaba en una finca urbana, ahora es rústica y con esto delante no hace más que perder valor", se lamenta esta propietaria, que como el resto de sus vecinos han visto levantar una gran infraestructura viaria ante sus casas.

Coordinadora

La coordinadora vecinal de oposición a la obra hoy ya no existe, de modo que los afectados que aún no han cobrado expropiaciones o que no han visto solventados los problemas causados por la infraestructura en sus casas y fincas siguen reclamando al Ministerio de Fomento de forma particular.

"Con los vecinos no han cumplido; los que se quedaron si casa sí cobraron, lógicamente, pero el resto aún a día de hoy seguimos esperando respuestas", explica Ángeles Jar.

A comienzos de 2018 se cumplirán cinco años del final de esta obra, tras más de tres años de trabajos y numerosas vicisitudes, entre ellas la crisis de la primera empresa adjudicataria y la reforma del proyecto en su recta final. A mediados de 2013 y prácticamente rematado el nuevo puente sobre la PO-10 en San Blas, se daban los últimos retoques a una obra que supuso un cambio radical en la fisonomía de la zona, además de una nueva distribución de la confluencia entre la N-550, la PO-542 y la PO-10.

Los trabajos se presupuestaron inicialmente en nueve millones de euros. Fueron unas obras cargadas de problemas, desde desprendimientos que obligaron a cortar el tráfico en O Marco, desvíos de la circulación, vertidos al río de Os Gafos, cierres de la PO-10 para instalar el nuevo viaducto de San Blas y, sobre todo, la crisis de la empresa OCA y sus impagos a las subcontratas, que mantuvieron paradas las obras durante meses. Finalmente, el Ministerio de Fomento encargó a Sacyr la conclusión del proyecto.