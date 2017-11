"Es importante tener claro qué persigues"

- ¿Cuál es la clave del éxito de una empresa? ¿Se trata de dedicar todas las horas del mundo a él? ¿Es una cuestión de dinero?

-Que una empresa llegue a los 90 años de existencia, no es fácil. Aunque las empresas están para obtener un beneficio de su actividad y trabajo diario, este no ha sido nunca nuestro fin, ya que todo lo que ganábamos lo reinvertíamos en la empresa, en nuevos y mejores autocares, en mejorar las instalaciones, disponer del mejor equipo humano o, más recientemente, en la restauración de autobuses históricos. Es cierto que tienes que dedicar muchas horas, pero creo también es importante tener una idea y unos valores claros de lo que persigues.

- ¿Cuál sería su consejo para un joven emprendedor que esté pensando iniciar su propio negocio?

-Primero, que sea honrado y no engañe a nadie. Luego: trabajar duro y no desfallecer cuando las cosas no van como uno quiere, ya que siempre surgen nuevas oportunidades. E intentar disponer de un buen equipo humano.