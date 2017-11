Queremos Galego organiza un magosto no que tamén sorteará lotes de libros

A Asociación Queremos Galego Marín organiza por quinto ano consecutivo un magosto no que repartirá castañas a todas as persoas que se acheguen á Praza do Reloxo -no caso de chuvia o magosto sería no multiusos da praza de abastos- mañán, sábado, a partir das 17.00 horas.

Como en anos anteriores, ademais de castañas asadas de balde, tamén haberá música a cargo do grupo "Os de Marín" e para os máis pequenos, e non tanto, xogos populares -a billarda, a ra, a chave, carreiras de sacos, etc.- cos que colabora unha vez máis neste magosto a asociación Gharaboto.

Durante o magosto, no que colabora a Concellaría de Cultura, tamén se sortearán varios lotes de libros.

Queremos Galego explica que no marco da cultura popular, o magosto ten un lugar fundamental, como as festas anuais en xeral pois constitúen algunhas das manifestacións máis xenuínas da nosa cultura.