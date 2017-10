Ponte Caldelas apoia a campaña para inscribir as lápidas en galego

A colocación dunha placa na entrada do cemiterio de Ponte Caldelas serviu como acto de adhesión do Concello á campaña promovida pola Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística a prol do uso do galego na cultura funeraria. Ao acto asistiu o alcalde, Andrés Díaz, e concelleiros do Goberno local, formado polos grupos do PSdeG-PSOE, AVP e BNG. Con eles, o secretario da asociación, Xosé González Martínez.

Na entrega constatouse que só unha de cada mil lápidas están escritas en galego e só o 2% das esquelas que se publican nos xornais galegos. Unha contradicción cando o galego é a lingua propia e a súa preponderancia é moi notoria en moitas partes do territorio nas que a "cultura funeraria" exprésase case exclusivamente en castelán.