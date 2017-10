Un acusado de intentar matar a su yerno reconoce que le dio "dos o tres" hachazos pero que "no quería matarlo"

Juan José R. V., un vecino de O Grove acusado de intentar matar a su yerno en abril de 2015, reconoció esta mañana en el juicio que se se celebra en la Audiencia Provincial de Pontevedra que golpeó al marido de su hija en la cocina de la vivienda familiar "dos o tres veces" en la zona de la cabeza con un hacha. No obstante, aseguró de forma contraria a la tesis que sostiene el fiscal, que no golpeó a la víctima por la espalda, sino de lado, y que lo hizo como consecuencia de los constantes "insultos" por parte de su yerno que, según declaró, no paraba de "martirizarme". También reconoció que cesó de golpearlo cuando se le rompió el hacha y que entonces fue al garaje a por otra. Cuando regresó su hija y su yerno,así como su nieto habían logrado ya cerrar las puertas de la casa y avisar al 112. Aún así el acusado intentó acceder al lugar en donde estaban refugiados intentando derribar la puerta a machetazos. Él reconoció que regresó a la vivienda con otra machada pero no con la intención de dañar a su yerno, sino para darle "un susto" para que "supiera que no se puede andar por la vida abusando de la gente mayor".

El yerno del acusado declaró que recibió los golpes por la espalda sin que se apercibiera de la llegada del acusado. En ese momento escuchó a su hijo, nieto del acusado, que intentaba frenar la agresión mientras gritaba a su abuelo "no mates a mi padre". También indicó que luego el acusado agarró por el pecho a su propia hija. Tanto él como su mujer y la propia esposa del acusado niegan insultos o mal comportamiento del yerno hacia el acusado, como él sostiene, y por el contrario aseguran que de hecho el acusado apenas hacía vida con ellos. Además afirman que mientras intentaba acceder de nuevo a la vivienda a machetazos gritaba "que nos iba a matar a los tres".

Un agente de la guardia civil declaró que cuando llegó a la vivienda observó al acusado en el exterior con un hacha y que la posó sobre un pozo mientras le decía que "o que tiven que facer xa o fixen" y que les indicó que su intención era "matar a su yerno", pero que no pudo hacerlo al rompérsele él hacha .