Elvira Ferrer: "Uno de cada 20 niños y de cada 25 adultos tiene déficit de atención o hiperactividad"

La Fundación María José Jove y el Instituto Gallego del Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad, Ingada, impartirán en Pontevedra un curso de formación a profesores para el tratamiento de alumnado con TDAH. De 25 horas, combina formación teórica y práctica que será impartida por un equipo multidisciplinar. El programa formativo cuenta con la colaboración de la Consellería de Educación.

-El curso incluye la perspectiva de los accidentes relacionados con el TDAH. ¿Cómo se aborda?

-Más que incluirla, es algo que forma parte de nuestro "modus operandi". Todas las acciones que intentamos poner en práctica desde Ingada tienen que ver con la visión holística de la persona, tanto en la visión longitudinal como transversal, intentando ocupar todas las esferas de desempeño de la vida de esa persona. Es formación de cara a que el profesional sepa qué medidas pedagógicas emplear o qué actuaciones curriculares utilizar. Pero también a la hora de saber abordar situaciones comprometidas, como que el niño se lleve un golpe, se caiga o que la propia impulsividad les lleve a dar empujones a otros niños o recibirlos... Ante todas esas situaciones la formación es importante. Por eso cada año intentamos mejorar los contenidos y captar el "feedback" de los profesores. Este curso tiene un enfoque teórico y práctico, para que puedan plantear situaciones que se les dan en el día a día. Incluye un proyecto en el que hacen ver si han interiorizado los contenidos. Pueden optar a una beca por la Fundación María José Jove que va destinada al centro de ese profesor para que pueda desarrollar el proyecto que ha presentado.

-¿Cuáles son los tipos de accidentes más habituales?

-Atropellos, golpes de todo tipo, caídas por escaleras... Con los años va disminuyendo esa hiperactividad, pero se pueden volver "torpones" y se producen quemaduras, atrapamientos, meten los dedos donde no deben... Es algo que va por delante del raciocinio. Centrarse y concentrarse es muy complicado para ellos. A pesar de que todos podemos tener accidentes por despiste, en estas personas es más frecuente. Hablo de niños, pero de adultos también.

-Muchos de ellos llegarán a los servicios de Urgencias...

-Sí. Son urgencias repetitivas. El típico niño que está siempre lleno de golpes, que se cae, que le han cosido por distintos sitios... No todos lo son, pero cuando hay una casuística repetida, hay que indagar qué pasa ahí. No podemos generalizar, pero tampoco mirar a otro lado porque casualidades hay pocas.

-Existe una nueva corriente que niega la existencia del TDAH que considera, básicamente, que lo que existen son niños maleducados.

-Nosotros no confrontamos opiniones, en lo que nos basamos es en la evidencia científica. Estamos hablando de un trastorno que está reconocido internacionalmente. Esto tiene una base neurobiológica. No vamos a discutir. Es como si surgiese una corriente que niega que la diabetes es un fallo del páncreas. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Yo solo recomiendo hablar con las familias con niños afectados o con los propios adultos que se han tratado y su calidad de vida ha mejorado sustancialmente. Lo que sí es cierto es que no podemos es perder el rigor y decir que cualquier niño inquieto tiene TDAH. Todo tiene que tener un control.

-Cuanta menos medicación, ¿mejor?

-Depende de cada persona. Si una persona que tiene miopía no quiere llevar gafas, todo depende del grado que tenga. Si le permite hacer vida normal, puede vivir sin gafas. Pero si es una persona que se va pegando golpes por las esquinas, no le queda otra. Hay que abordar el problema de forma proporcional. No podemos mirar a otro lado y como queremos proteger a un niño de fármacos no tratarlo porque al final tenemos un niño con trastorno depresivo que necesita otro tipo de fármacos con más problemas. Cualquier familia debe estar informada sobre los recursos que necesita su hijo y buscar el equilibrio. La misma persona en una etapa de la vida puede necesitar tratamiento farmacológico y en otra no porque se va entrenando y adquiriendo una serie de competencias que le llevan a completarse con recursos psicológicos que ella tiene. No podemos renunciar a la oportunidad de poder mejorar.

-Es madre de dos hijos afectados. ¿Es hereditario el TDAH?

-Sí, tiene una carga genética muy importante. Entre el 65 y el 70 por ciento. Casi siempre nos encontramos con un antecedente familiar directo, o bien uno de los padres o bien un tío materno o paterno. En gemelos es frecuente que si está uno lo esté el otro.

-¿A mayor estrés, más crisis?

-Más que crisis tienen experiencias negativas de fracaso. Por eso es importante es empezar desde pequeños a enseñarles cuáles son sus debilidades y fortalezas. Eso va a ser al final un equilibrio que se van a imponer. Todos podemos aprender cosas y enseñar.